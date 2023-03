QUALE SARA’ LA LINEA DI ELLY SCHLEIN SULL’UCRAINA? PD IN SUBBUGLIO, I PACIFINTI DEM SI FANNO SENTIRE – LA SINISTRATA CHIARA GRIBAUDO, COORDINATRICE DEI COMITATI PER SCHLEIN: “NUOVE ARMI? DOBBIAMO LAVORARE DI PIÙ E CON PIÙ FORZA PER LA PACE” – E FRANCESCO BOCCIA, IN PREDICATO DI DIVENTARE CAPOGRUPPO AL SENATO, LA TOCCA PIANO: “BASTA ALLO STRAPOTERE DEGLI STATI UNITI NELLA NATO”

Estratto dell'articolo di Maria Teresa Meli per corriere.it

La «novità Schlein» suscita più di un interrogativo tra i parlamentari del Partito democratico. Il primo tra tutti riguarda la linea che la neo segretaria terrà sull’Ucraina. Sarà la stessa di Enrico Letta? C’è chi ne dubita e chi invece ritiene che alla fine il Pd non potrà discostarsi troppo da quella impostazione. Peppe Provenzano, sponsor della leader dem, assicura che non ci saranno cambiamenti: «Il Pd ha votato tutti i decreti per l’invio delle armi in Ucraina.

Chi solleva questo tema lo fa più che altro per questioni interne di partito, per mettere un po’ di polemica in questa fase».

Ma alcune affermazioni delle ultime ore hanno messo sul chi vive i «custodi» della linea Letta dentro il partito. Ci sono state le dichiarazioni della «sardina» Mattia Santori, per esempio, che in sostanza ha dato del guerrafondaio a Zelensky. Poi c’è stato Francesco Boccia, uomo di punta di Schlein in questa campagna per le primarie, che all’ Aria che Tira in onda su La 7 critica gli Stati Uniti: basta «allo strapotere degli Stati Uniti nella Nato».

Certo, poi Boccia spiega che comunque «non è in discussione l’eventuale invio di altre armi all’Ucraina». Alcuni toni però fanno temere all’ala riformista del Partito democratico che a un certo punto scatti una sorta di tana liberi tutti. E questa preoccupazione si fa più forte quando qualche parlamentare dem, poco più tardi, sente Michele Emiliano, che ha sostenuto la mozione di Stefano Bonaccini, dire, sempre nel corso del l’Aria che tira , che sull’Ucraina «bisogna riunire il partito e discutere». Né rassicurano i parlamentari perplessi le dichiarazioni di Chiara Gribaudo. Quando a Un giorno da Pecora chiedono alla coordinatrice dei comitati per Schlein se bisogna inviare nuove armi, lei glissa così: «Dobbiamo lavorare di più e con più forza per la pace».

