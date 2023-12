QUANDO BIDEN PROVAVA A CONVINCERE IL PARTITO DEMOCRATICO A NON RICANDIDARE JIMMY CARTER: “QUELL’UOMO È NEI GUAI” – L’ATTUALE PRESIDENTE AMERICANO, DA GIOVANE SENATORE DEL DELAWARE, PROPOSE AL PARTITO DI CERCARE ALTRI CANDIDATI PER LA PRESIDENZA, NEL 1980. ORA È LUI A ESSERE NELLA STESSA BARCA, MA HA PERSO LA MEMORIA E NON VUOLE FARE UN PASSO DI LATO, NONOSTANTE LE PRESSIONI COSTANTI DEL CLAN OBAMA – L'ALTA INFLAZIONE E IL PARALLELISMO TRA LA CRISI IRANIANA E QUELLA A GAZA (EVOCATO DAI MUSULMANI AMERICANI, CHE MINACCIANO DI VOTARE TRUMP)

ARTICOLI CORRELATI

Traduzione dell’articolo di Annie Linskey per il “Wall Street Journal”

joe biden con jimmy carter

Quando un impopolare presidente democratico in carica stava lottando per ottenere il sostegno per un secondo mandato, un giovane senatore del Delaware propose al partito di prendere in considerazione altre opzioni per il ticket.

"Quell'uomo è nei guai, politicamente nei guai", disse Joe Biden dell'allora presidente Jimmy Carter nel luglio 1979, secondo quanto riportato all'epoca dal Wilmington Evening Journal. Biden si era astenuto dal sostenere pubblicamente Carter, perché voleva appoggiare un candidato che garantisse ai Democratici la Casa Bianca nelle elezioni del 1980. "Non sono certo che si tratti di Jimmy Carter in questo momento", disse al giornale.

JOE BIDEN COME ZIO SAM - FOTO GENERATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE DA MIDJOURNEY

Biden era nella posizione di saperlo. Aveva ricoperto un ruolo di leadership nel successo della candidatura presidenziale di Carter nel 1976, dopo essere stato il primo senatore americano in carica a sostenerlo. Biden ha poi appoggiato la fallita candidatura di Carter alla rielezione del 1980 e il legame che si è creato all'inizio della carriera di Biden è durato per gran parte della loro vita.

Ora Biden è alla Casa Bianca e si trova ad affrontare alcuni degli stessi problemi di Carter, mentre si accinge a provare a ottenere un secondo mandato. Entrambi gli uomini hanno faticato a vendere le vittorie legislative e a mantenere gli elettori di base del partito, mentre l'alta inflazione e i disastri della politica estera erodevano il loro sostegno. Entrambi hanno avuto uno scollamento con gli elettori che fa temere ai democratici che Biden possa condividere il destino politico di Carter, ovvero quello di essere un presidente di un solo mandato.

auto contro il corteo presidenziale di joe biden willington delaware 7

"Entrambi hanno preso decisioni importanti e sostanzialmente nell'interesse del Paese, ma quando salgono sulla collina e si guardano alle spalle, non c'è molta gente che li segue", ha detto Jonathan Alter, biografo di Carter. "Biden sta vivendo alcune delle sfide fondamentali della leadership che Carter ha avuto, perdendo il suo legame con il popolo americano come Carter".

La Casa Bianca non ha risposto alle richieste di commento e il Carter Center ha rifiutato di commentare.

Il fatto che Biden abbia visto da vicino la presidenza di Carter gli ha permesso di trarre alcune lezioni di politica che sembra aver messo in pratica, in particolare la volontà di mantenere una presa di ferro sul suo partito. Mentre Carter ha affrontato un'estenuante sfida alle primarie con l'ormai defunto senatore Ted Kennedy (D., Mass.), Biden ha fatto di tutto per rimanere in contatto con l’ala liberal. Non ha davanti a sé molte minacce da parte degli sfidanti democratici, ma sta affrontando la sfida dell'avvocato Kennedy Robert F. Kennedy Jr. che sta organizzando un'ambiziosa candidatura presidenziale da indipendente

jimmy carter e ted kennedy sfidanti nella nomination democratica nel 1980

Biden ha conosciuto Carter nel 1974, dopo che Joe e suo fratello gli avevano fatto visita nel palazzo del governatore della Georgia. Carter lo interrogò sulla sua vittoria al Senato e sulla sua filosofia politica. "Gli dissi che ritenevo che la gente fosse più interessata alla credibilità e al fatto che un candidato si preoccupasse per loro piuttosto che ai programmi e alla risoluzione dei problemi", ha dichiarato Biden al Philadelphia Inquirer in un articolo del maggio 1977 che riportava alcuni dettagli della visita.

All'epoca, diversi politici di spicco si recavano da Carter per ottenere la sua benedizione per le proprie candidature alla presidenza, ha ricordato Stuart Eizenstat, consigliere di Carter in Georgia e suo capo della politica interna alla Casa Bianca. Biden, che era troppo giovane per ambire alla presidenza, non era un rivale politico. "Hanno davvero legato", ha detto Eizenstat.

jimmy carter joe biden

I due discutevano anche di politica, con Carter che illustrava il suo programma "zero-based budgeting", un metodo per allocare i fondi per i programmi governativi in base alle esigenze contingenti invece che all'uso storico, e Biden che illustrava la sua proposta di ridurre le dimensioni del bilancio federale, secondo il racconto di Biden stesso nel Philadelphia Inquirer. Ma quando Carter divenne presidente, Biden criticò i piani di spesa del presidente, anche se erano austeri rispetto agli standard odierni.

Secondo il Wilmington Evening Journal, nel 1979 Biden affermò che il bilancio di Carter, appena presentato, necessitava di una "messa a punto" per ridurre la quantità di spesa proposta dal presidente e ridurre le tasse. All'epoca Biden disse che "c'è un sacco di grasso" nelle agenzie federali, mostrandosi a favore di tagli lineari e di tetti all'occupazione. La critica di Biden era più vicina a quella dei repubblicani, poiché il bilancio di Carter consentiva solo un piccolo aumento della spesa federale rispetto all'inflazione.

JOE BIDEN CADE DAL PALCO IN COLORADO

I biografi di Carter notano che Biden aveva dovuto affrontare la propria rielezione nel Delaware e aveva tratto vantaggio dal posizionarsi a destra del presidente democratico. Infatti, nel 1978, Biden si candidò per combattere l'inflazione, una questione che tormentava Carter.

"I costi vertiginosi dell'inflazione stanno lacerando il tessuto della società americana", dichiarò Biden in un annuncio a tutta pagina che la sua campagna pubblicò sul Wilmington Morning News nell'ottobre 1978. "Dobbiamo tenere sotto controllo questi problemi e il primo punto di partenza è il costo del governo".

Biden, da presidente, ha firmato una legge di stimolo da 1.900 miliardi di dollari che alcuni all'interno del suo partito incolpano di aver contribuito all'impennata dell'inflazione, che ha accompagnato la sua presidenza.

JOE BIDEN JIMMY CARTER

I biografi di Carter sottolineano che l'attuale periodo inflazionistico - l'inflazione ha raggiunto un picco del 9,1% nel giugno del 2022 - è molto più contenuto rispetto all'inflazione di oltre il 13% dell’epoca Carter. "La differenza è che la nostra alta inflazione è proseguita", ha detto Eizenstat, consigliere di Carter per la politica interna, aggiungendo che "avremmo ucciso" per il tasso del 3% circa di adesso.

Biden si è spesso lamentato dell’azione e dello staff di Carter. Pur avendo inizialmente guidato il comitato direttivo nazionale per la campagna di Carter del 1976, Biden ha poi descritto la campagna come "un insieme disorganizzato". Una volta Biden si è lamentato del fatto che lo staff della Casa Bianca era così poco reattivo che l'unica persona che riusciva a contattare al telefono era il presidente.

jimmy carter presidente usa dal 1977 al 1981

"Il presidente sta imparando, ma non abbastanza velocemente", disse Biden a una cena della Camera di Commercio dello Stato del Delaware nell'ottobre 1977, secondo il Wilmington Morning News. Accusò lo staff di Carter di non aver saputo stabilire le priorità. "Tutto era importante e quindi niente era importante", ha detto Biden.

Le differenze politiche e le occasionali lamentele di Biden sulla stampa non hanno incrinato il rapporto tra i due. Carter ripagò l'appoggio di Biden alla sua campagna elettorale viaggiando in elicottero fino a Wilmington, Delaware, nel febbraio 1978, per presenziare a due eventi per Biden, tra cui una raccolta di fondi da 1.000 dollari a coppia per la campagna senatoriale di Biden all'Hotel DuPont.

Carter "partecipava a pochissime raccolte di fondi" per i membri del Congresso, ha detto Eizenstat. "Quindi questo era un riconoscimento di ciò che Joe avrebbe fatto per lui e della loro amicizia durante gli anni della Casa Bianca". Tuttavia, Biden continuò a commentare di continuo quelle che considerava le inadeguatezze di Carter.

bella abzug jimmy carter

Dopo una controversa riunione alla Casa Bianca, conclusasi con l'allontanamento da parte di Carter della femminista Bella Abzug dal suo incarico di guida del Comitato consultivo nazionale sulle donne del Presidente, Biden affermò che il ruolo del Presidente è quello di "occuparsi delle principali coalizioni spaccate in America, in modo da farle funzionare", secondo quanto riportato in un articolo del febbraio 1979 del Wilmington News Journal. "Credo che questo sia parte del problema di Jimmy Carter", ha detto Biden, "bisogna imparare a trattare con le Bella Abzug".

Nel 1979, Biden criticò il modo con cui Carter portò avanti il rimpasto del suo gabinetto, definendolo "dilettantesco".

JOE BIDEN COME HITLER

Sebbene Biden avesse espresso dubbi sulle possibilità di Carter nel 1980, in seguito appoggiò il presidente in carica e avvertì la Casa Bianca che Kennedy stava preparando una sfida alle primarie. Biden aveva visitato più di 30 Stati per Carter nel 1976, ma scelse di svolgere un ruolo più limitato nella campagna per la rielezione presidenziale.

Il team di Carter inviò Biden in Pennsylvania nella primavera del 1980, prima delle primarie dello Stato. In quell'occasione Biden utilizzò un'argomentazione che oggi usa per la propria candidatura, esortando gli elettori a non paragonare Carter a uno standard troppo elevato.

"Ammettiamolo, Jimmy Carter non è il secondo messia", disse a un gruppo di democratici della Pennsylvania nell'aprile 1980. "Ma sta facendo un buon lavoro".

jimmy carter 4

Molto tardi nel percorso elettorale - mentre si parlava di una convention democratica aperta - Biden chiese ad alcuni dei suoi colleghi senatori se pensavano che il partito dovesse cercare un candidato più forte. "Nessuno ha visto nulla da guadagnare nell’abbandonare Carter", disse.

La sconfitta contro Ronald Reagan rese Carter un paria nel Partito Democratico. Ma il rapporto di Biden con l'ex presidente continuò. In vista delle presidenziali del 1988, un corteo di democratici si recò in Georgia per chiedere silenziosamente il consenso di Carter. Biden, invece, fece pubblicamente visita all'ex presidente per costruire il sostegno alla sua prima candidatura presidenziale e, in seguito, per riconoscere i risultati ottenuti da Carter come presidente.

joe e jill biden alla camera ardente di rosalynn carter

Successivamente, in qualità di presidente, si è recato in Georgia per visitare Carter e ha partecipato alla cerimonia commemorativa di Rosalynn Carter a novembre. Nella Casa Bianca di Biden, i curatori hanno appeso una serie di stampe commissionate per l'inaugurazione di Carter in un corridoio vicino alla Roosevelt Room. Tra queste, una di Andy Warhol, che ha disegnato Carter con un grande sorriso.

"Joe ha fatto più di chiunque altro per far uscire Carter dal purgatorio in cui lo avevano messo gli altri democratici", ha detto Eizenstat.

ted kennedy e jimmy carter JIMMY CARTER E LUCIANO PAVAROTTI KOFI ANNAN JIMMY CARTER HENRY KISSINGER JIMMY CARTER

jimmy carter 3 jimmy carter 2