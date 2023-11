8 nov 2023 13:05

QUANDO CI SONO DI MEZZO I MIGRANTI DESTRA E SINISTRA NON CONTANO: NESSUNO LI VUOLE – IL SOCIALDEMOCRATICO SCHOLZ PRENDE ISPIRAZIONE DALLA DUCETTA GIORGIA MELONI: IL GOVERNO TEDESCO STA PENSANDO A UN “INDURIMENTO” DELLA POLITICA MIGRATORIA. TRA LE NOVITÀ C’È ANCHE LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE A PAESI DI TRANSITO O DI TERZA ACCOGLIENZA, COME NELLL’ACCORDO TRA ITALIA E ALBANIA – DA BRUXELLES OSSERVANO BASITI: LA COMMISSIONE UE NON SAPEVA NIENTE DELL’INTESA CON TIRANA, MA NON PUÒ TIRARE TROPPO LA CORDA SUL TEMA MIGRANTI, PER NON ALIMENTARE LA PROPAGANDA SOVRANISTA, IN VISTA DELLE EUROPEE