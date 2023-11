SCHERZO TELEFONICO A GIORGIA MELONI: TRADUZIONE INTEGRALE E COMMENTO Giorgia Meloni è stata vittima lo scorso 18 settembre dello scherzo telefonico di un impostore spacciatosi per il presidente della Commissione dell’Unione Africana. A parlare era in realtà “Vovan & Lexus“, il… pic.twitter.com/ww6RUcJUll — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) November 1, 2023

1. SCHERZO TELEFONICO A GIORGIA MELONI DA COMICI RUSSI: “STANCHI DELLA GUERRA IN UCRAINA”. PALAZZO CHIGI: “INGANNATI DA IMPOSTORI”

Estratto dell’articolo di Rosalba Castelletti per “la Repubblica”

Il conflitto in Ucraina? «Vedo molta stanchezza, devo dire la verità, da tutte le parti. Potremmo essere vicini al momento in cui tutti capiranno che abbiamo bisogno di una via d’uscita». Parole della premier italiana Giorgia Meloni, caduta nella trappola del duo russo specializzato in burle telefoniche, “Vovan e Lexus”, alias Vladimir Kuznetsov e Aleksej Stoljarov.

Rispettivamente 37 e 36 anni, i due sono sospettati di legami con i servizi russi vista la loro facilità nel beffare leader e celebrità mondiali, dall’ex cancelliera tedesca Angela Merkel al presidente turco Recep Tayyip Erdogan fino al cantante Elton John e all’autrice di Harry Potter J.K. Rowling. Stavolta sono riusciti a strappare alla presidente del Consiglio dichiarazioni non soltanto su Kiev, ma anche sulle frizioni con la Ue — e in particolare con la Francia — su immigrazione e Africa.

Era il 18 settembre, vigilia dell’Assemblea generale dell’Onu. Dall’altro capo, stando a una nota di Palazzo Chigi, Meloni credeva che ci fosse Moussa Faki, presidente della Commissione dell’Unione Africana ed ex premier e ministro del Ciad, Paese arabo-francofono.

Nonostante il forte accento russo dell’inglese di Aleksej “Lexus” Stoljarov, la premier non si è insospettita. Anzi, si è lasciata andare a toni colloquiali e persino confidenziali, al di fuori di ogni canone diplomatico: My friend , “amico mio”, o between me and you , “tra me e lei”. L’Ufficio del Consigliere diplomatico della premier è stato costretto a pubblicare una nota confermando l’autenticità del colloquio e «rammaricandosi per essere stato tratto in inganno da un impostore». […]

2. PALAZZO CHIGI, SOLLIEVO PER LE FRASI MA LA SICUREZZA È UN CASO LA CRITICA ALL’EUROPA SUI MIGRANTI

Estratto dell’articolo di Marco Galluzzo per il “Corriere della Sera”

«Le cose gravi sono due. La prima è che un comico russo riesca a parlare al telefono con il presidente del Consiglio, nonostante un accento non indifferente, beffando le segreterie di Palazzo Chigi e lo staff della carica più importante del Paese. La seconda è che dello scherzo l’entourage del capo del governo si è reso conto ieri, a più di un mese dal fatto».

Negli ambienti diplomatici non si discute d’altro e chi parla con il Corriere conosce tutti gli attori della vicenda. […] Tutti credono che l’Italia debba risolvere il problema da sola. Anche la Ue dice, a parole, di capire il problema, ma passare ai fatti è più complicato».

[…] C’è poi l’interrogativo sul timing della diffusione dell’audio: i due comici russi, vicini ai servizi di Mosca, hanno aspettato più di un mese per diffonderlo.

L’unica rilevanza politica delle parole di Meloni è quella che dà conto «della stanchezza che esiste da tutte le parti» sullo stallo della guerra fra Kiev e Mosca. Tre giorni fa il ministro della Difesa russo Sergej Šojgu ha detto che forse è venuto il momento di discutere di una situazione post-bellica della crisi ucraina su «una base realistica». La domanda è se non ci sia un collegamento fra la stanchezza di Mosca che affiora dalle parole di Sojgu e quella cui allude Giorgia Meloni.

