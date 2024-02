QUANDO IL GIOCO SI FA DURO, BISOGNA CHIAMARE DELL’UTRI – MARTA FASCINA HA TELEFONATO ALLO STORICO AMICO DI SILVIO BERLUSCONI: “HO BISOGNO DEL TUO AIUTO”. LA RICHIESTA DELLA VEDOVA MORGANATICA ALL’EX SENATORE? FAVORIRE LA “SCALATA” DEL SUO UOMO, STEFANO BENIGNI, COME VICESEGRETARIO VICARIO DI FORZA ITALIA, CON I VOTI DEI FORZISTI SICILIANI. IL TUTTO PER FERMARE L’ASCESA DI ROBERTO OCCHIUTO, GOVERNATORE DELLA CALABRIA, A CUI TAJANI HA GIÀ PROMESSO IL RUOLO DI NUMERO DUE DEL PARTITO…

Estratto dell'articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

MARTA FASCINA

Nel momento di difficoltà Marta Fascina si è ricordata di uno degli amici più stretti del suo (quasi) marito. Nei giorni scorsi, la vedova di Silvio Berlusconi ha alzato il telefono e composto il numero di Marcello Dell’Utri, storico uomo di Publitalia oggi in pensione dopo la condanna passata in giudicato per concorso esterno in associazione mafiosa: “Marcello, ho bisogno del tuo aiuto...”.

A quattro giorni dal primo congresso di Forza Italia post-berlusconi, la richiesta di Fascina a Dell’utri sarebbe stata semplice: favorire la scalata del suo uomo, Stefano Benigni, come vicesegretario vicario del partito per fare il numero due di Antonio Tajani e fermare la scalata del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto.

ANTONIO TAJANI ROBERTO OCCHIUTO

Una faida interna, quella sul posto da vicesegretario di Forza Italia, che sta dilaniando il partito alla vigilia del congresso. A inizio dicembre, Tajani era andato a cena con Occhiuto nella boutique di gioielli Damiani di via dei Condotti a Roma per siglare un accordo: il presidente della Calabria sarebbe stato il suo numero due. Ma nelle ultime settimane Fascina si è messa di traverso spingendo Benigni, tesoriere di Forza Italia ed ex responsabile giovani, prima come uno dei quattro vice del partito […] e ora come “vicario”, cioè il vero numero due di Tajani. […]

STEFANO BENIGNI SILVIO BERLUSCONI

[…] Occhiuto e Benigni stanno cercando consensi. Il primo può contare sull’appoggio dell’europarlamentare Fulvio Martusciello che ha bisogno del governatore per le elezioni europee, mentre il giovane tesoriere di Forza Italia deve cercare delegati al Sud per ottenere il posto da vicario.

Diverse preferenze le otterrà dal governatore della Sicilia Renato Schifani che ha polemizzato col gruppo dirigente perché avrebbe voluto uno dei quattro posti da vicesegretario, ma alla fine ha fatto un accordo con Tajani, con mediatore Maurizio Gasparri, per ottenere il suo strapuntino: la Presidenza del Consiglio nazionale con tanto di modifica statutaria.

SILVIO BERLUSCONI MARTA FASCINA DUDU - FOTO DI CHI

Ma Fascina, che vuole mantenere il controllo nel partito, non si accontenta del sostegno di Schifani e quindi ha chiesto aiuto al siciliano Dell’utri […]. In questi giorni dal telefono di Dell’utri sarebbero partite chiamate nei confronti di alcuni deputati dell’assemblea regionale siciliana: Riccardo Gallo, Margherita La Rocca, Riccardo Gennuso e Bernardette Grasso. Figure di riferimento di diverse zone dell’isola – Agrigento, Siracusa e Palermo – che potrebbero portare voti e delegati in sostegno del bergamasco Benigni. Una campagna elettorale che sta facendo infuriare Occhiuto[…].

ROBERTO OCCHIUTO - ANTONIO TAJANI

