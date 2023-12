10 dic 2023 08:12

QUANDO IL GIOCO SI FA DURO, GIORGIA MANDA AVANTI LA SORELLA – ARIANNA MELONI ESCE DI NUOVO DALL’OMBRA E SI LANCIA IN UN ELOGIO SPERTICATO DELLA SORELLA: “IL GOVERNO? NON SBAGLIA UN COLPO. GIORGIA È UN FENOMENO, MA SIAMO BRAVI ANCHE NOI” – LA “SIGNORA DELLE TESSERE” DI FDI (CHE POTREBBE TROVARE POSTO NELLE LISTE PER LE EUROPEE), PARLA DURANTE IL CONGRESSO PROVINCIALE A VIETRI SUL MARE, IN PROVINCIA DI SALERNO: “IN TANTI PENSANO CHE, DIETRO A GIORGIA, NON CI SIA NESSUNO. NON È COSÌ, CI SONO CENTINAIA DI MILITANTI CHE FANNO POLITICA DA ANNI...”