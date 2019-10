QUANDO LA NAVE AFFONDA, “GIUSEPPI” SCAPPA - CONTE VA IN UMBRIA A FAR FINTA DI SOSTENERE IL CANDIDATO DI M5S E PD ALLE REGIONALI. A FAR FINTA PERCHÉ HA PUBBLICATO SU FACEBOOK DUE POST IN CUI NON C’È NESSUN RIFERIMENTO ALLE PROSSIME ELEZIONI - E HA DETTO “GIUSEPPI”? CHE LUI NON PUÒ FARE ENDORSEMENT PUBBLICI PERCHÉ È UN UOMO DELLE ISTITUZIONI… - SARA’ CHE HA ANNUSATO LA SCONFITTA E NON VUOLE METTERCI LA FACCIA? - VIDEO

Conte è stato in Umbria a far finta di sostenere il candidato di M5s e Pd alle regionali. A far finta perché ha pubblicato su facebook due post in cui non c’è nessun riferimento alle prossime elezioni. E ha detto “Giuseppi”? Che lui non può fare endorsement pubblici perché è un uomo delle istituzioni. Tra l’altro il Pd e il M5s si accordarono nell’appoggiare un candidato unico in Umbria anche perché Conte aveva assicurato si sarebbe dato da fare per sostenerlo. Era stato “l’avvocato del popolo” a dire ai due partiti: se trovate un candidato unico lo sostengo, altrimenti no. E ora che annusa la sconfitta (il centrodestra è avanti nei sondaggi) fa una scappata in Umbria e non si fa neanche una foto con il povero candidato Vincenzo Bianconi…

