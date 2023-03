QUANDO NON SAI CHE FARE, TIRA FUORI UN MANIPOLO DI NAZI – I RESPONSABILI DELL’ASSALTO DELLA REGIONE RUSSA DI BRYANSK SAREBBERO I MILIZIANI DEL “CORPO VOLONTARIO RUSSO”, UN GRUPPETTO DI NAZISTELLI CHE ODIA DISPERATAMENTE PUTIN (MA ANCHE ZELENSKY, COLPEVOLE DI ‘SVENDERE’ L’UCRAINA ALL’OCCIDENTE) – MA IN MOLTI SENTONO PUZZA DI “FALSE FLAG” DA PARTE DEL PRESIDENTE RUSSO… - VIDEO

1. ESPLOSIONE IN ARIA A 110 KM DA MOSCA, 'POSSIBILE DRONE'

(ANSA) - Un'esplosione è avvenuta a Kolomna, città della Russia nella regione di Mosca a 113 km a sudest dalla capitale. Lo hanno confermato le autorità, dopo che sui social erano state diffuse informazioni e immagini dell'accaduto.

"L'esplosione è avvenuta in aria. Con molta probabilità stiamo parlando di un drone. Ma finora è impossibile dirlo con certezza, dal momento che non riescono a trovare il relitto", hanno dichiarato le forze dell'ordine all'agenzia Tass. Un portavoce dei servizi di emergenza ha riferito che "un certo numero di potenziali strutture sono state controllate" e "non sono stati trovati segni di esplosione".

2. UCRAINA: ALLERTA ANTIAEREA IN TUTTO IL PAESE

(ANSA) - Un'allerta antiaerea è stata dichiarata in tutta l'Ucraina negli ultimi minuti: lo riportano i media nazionali. Intanto, gruppi di monitoraggio segnalano il decollo di un MiG-31K dell'aeronautica russa in grado di trasportare il missile ipersonico Kinzhal.

3. COSA VOLEVANO QUARANTA UOMINI ARMATI NELLA REGIONE RUSSA DI BRYANSK

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

Alle 11.30, ora di Mosca, il governatore della regione di Bryansk, Aleksander Bogomaz, ha comunicato che il villaggio di Ljubechane era stato violato da un “gruppo di sabotaggio e ricognizione” proveniente dall’Ucraina. Il racconto del governatore continuava: i “sabotatori” hanno sparato contro un’auto, uccidendo un civile e ferendo un bambino. Da questo momento, le ricostruzioni si contraddicono e si affastellano tra resoconti dei media e comunicazioni istituzionali.

[…] Nel primo pomeriggio, il governatore della regione ha detto che il numero delle vittime era salito a due e, secondo una fonte dell’agenzia Tass, gli uomini avevano già abbandonato il territorio disseminando mine. Il racconto si muove su quattro piani: le dichiarazioni locali, quelle di Mosca, la rivendicazione finale e la posizione di Kyiv.

Mentre le autorità di Bryansk annunciavano e smentivano i media, al Cremlino circolava una parola che nella politica russa vuol dire moltissimo: terrorismo. Il significato di terrorismo per Mosca ha molte sfaccettature perché è stato utilizzato da Vladimir Putin per giustificare operazioni militari e strette sui diritti civili.

[…] Tutte le autorità moscovite, senza indugi, hanno accusato l’Ucraina di aver orchestrato l’attacco. Kyiv ha smentito, ha parlato di una “provocazione deliberata” da parte di Mosca. Nel frattempo, da tutta la Russia sono arrivate notizie di esplosioni, attacchi con droni […] e incendi.

Bisogna arrivare alla rivendicazione per porsi tutte le domande del caso. Nel pomeriggio, un gruppo con il nome di Russkij dobrovol’cheskij korpus, Corpo volontario russo (Rdk), ha detto di essersi introdotto in Russia ma senza l’intenzione di danneggiare i civili. Con un video il capo del gruppo conosciuto come Denis Kapustin o Nikitin o WhiteRex (questo è il suo nome di battaglia) ha incitato i russi: è ora che capiate che non siete schiavi, iniziate la ribellione, lottate.

Il gruppo ha combattuto in Ucraina, Nikitin è un nazionalista che si oppone a Putin, crede che la Russia dovrebbe arrivare a essere una nazione omogenea dal punto di vista etnico, ha vissuto a lungo a Colonia e nel 2022 ha fondato il suo corpo di volontari. Salta all’occhio come tutto sembri comodo per Putin: un nazionalista di estrema destra, al quale è stato rifiutato il visto Schengen nel 2019, che entra in Russia e causa la morte di due persone potrebbe essere utile al presidente russo per dare maggiore giustificazione alla guerra.

[…] La presenza del corpo di combattenti di Nikitin in Ucraina è documentata anche da analisti occidentali. Michael Colborne del progetto investigativo Bellingcat ha studiato e cercato di contattare più volte Nikitin e ritiene che non si tratti di un’operazione false flag da parte di Mosca, piuttosto di qualcosa di cui difficilmente Kyiv era all’oscuro. […]

4. BRYANSK, BLITZ ANTI-PUTIN DEI RUSSI ESULI IN UCRAINA “LIBERATEVI DAL DITTATORE”

Estratto dell’articolo di Daniele Raineri per “la Repubblica”

I sabotatori ucraini attraversano spesso il confine per operazioni in profondità nel territorio della Russia, ma di solito sono squadre di non più di quattro uomini che si muovono con discrezione, sono ombre, non fanno rivendicazioni ufficiali e il governo di Kiev non commenta le loro azioni.

[….] Il raid in questo caso non aveva alcun senso strategico, se non quello di diventare una notizia. Gli uomini non erano combattenti ucraini, ma appartenevano al Corpo dei volontari russi (sigla: Rdk), un piccolo reparto di ideologia neonazista e suprematista bianca formato nell’agosto 2022 da cittadini russi che vivono da anni in Ucraina e si considerano in guerra con la Russia.

A guidarli c’era Denis “White Rex” Kapustin, conosciuto anche con lo pseudonimo Denis Nikitin, una vecchia conoscenza degli esperti dei movimenti di estrema destra in Europa. Kapustin per anni ha percorso la scena neonazi organizzando eventi e mescolando tifo da stadio, politica e sport da combattimento.

Quando non gli è stato più possibile viaggiare per colpa dei precedenti penali, si è rassegnato a vivere in Ucraina – fino a quando la guerra non gli ha fatto trovare un altro palco per esibirsi.

A marzo ha fatto un appello ad altri nazionalisti come lui per farli venire in Ucraina – nel quale diceva di odiare il presidente Zelensky che svende il Paese all’Occidente e promuove i valori liberali. Ma il nemico più urgente è la Russia imperialista di Putin. […]

