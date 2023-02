QUANDO NON SAI COME DIFENDERTI, DÌ CHE È STATO UN “ERRORE DI GIOVENTÙ” – AUGUSTA MONTARULI, LA SOTTOSEGRETARIA MELONIANA ALL’UNIVERSITÀ CHE SI È DIMESSA DOPO LA CONDANNA PER PECULATO, È CONVINTA DI ESSERE INNOCENTE E TIRA IN BALLO LA GIOVANE ETÀ COME GIUSTIFICAZIONE DEI RIMBORSI ALLEGRI. È UN SUO VECCHIO VIZIO: USÒ LA STESSA FRASE QUANDO RICICCIÒ UN VIDEO IN CUI FACEVA IL SALUTO ROMANO A PREDAPPIO – BORSE GRIFFATE, GELATI E YOGURT, GIOIELLI E I LIBRI HARD: TUTTI I RIMBORSI ALLA BASE DELLA CONDANNA

1. ASCESA E CADUTA DELLA PASIONARIA DELLA DESTRA TRA INCARICHI, LIBRI HOT, RISTORANTI E CAPI FIRMATI

Estratto dell’articolo di Giuseppe Legato e Bernardo Basilici Menini per “La Stampa”

La progressiva ascesa ai piani che contano della destra italiana […] non si può certamente negare. Non foss'altro perché a 40 anni è già stata eletta due volte [...] in Parlamento, un mandato in Regione, già dirigente provinciale della defunta Alleanza Nazionale e nell'esecutivo nazionale di Azione Universitaria, sigla che tanto bene ha portato anche a Giovanni Donzelli attuale vicepresidente del Copasir finito al centro delle rivelazioni sulle intercettazioni dell'anarchico Cospito al 41 bis.

E però, spiegazioni personali (ed extraprocessuali) a parte, è davvero pesante la condanna per Augusta Montaruli, da ieri colpevole senza più appello, di peculato e cioè per aver speso 25 mila euro dei cittadini piemontesi non esattamente a fini istituzionali. Un anno e sei mesi, pronuncia definitiva.

[…] Nelle note spese [...] presentate tra giugno 2010 e settembre 2012, ha inserito 20 mila euro di ristoranti, bar e pub, duemila euro per soggiorni in albergo, mille per abbigliamento, articoli per la casa, voce "varie". Tra queste ricadono un microtouch (rasoio depilatore) due gioielli Swarovski (200 euro circa) e composizioni floreali.

C'è poi la borsa di Borbonese che […] ha dichiarato di aver messo in palio per una lotteria di quartiere, […], 4800 euro per un corso sull'uso dei social network, 7200 per la creazione di un database […] e sei mila euro per un monitoraggio sulla propria reputazione on line.

Infine: lavanderia, sigarette cornici, consumazione in yogurterie, pasticcerie e gelaterie «anche a tarda ora - si legge in sentenza - e in giorni festivi». [...] E poi ci sono due libri finiti nei conti del partito: "Mia suocera beve" e – soprattutto - "Sexploration». L'esperienza del sesso che fa divertire le coppie stanche e annoiate. Edizione Mondadori, allegate istruzioni per l'uso. Un po' hard da far passare tra le spese istituzionali.

[…] All'epoca lei, pasionaria già dai tempi delle battaglie (o se preferite barricate) all'università tra le fila di Azione Studentesca, passata per un viaggio a Predappio con tanto di foto, croce celtica e saluto fascista a braccio teso («un errore di gioventù»), la visse come un agguato dei pm: «Lo tirano fuori ora che la fase istruttoria è chiusa. I procuratori sono in difficoltà rispetto alla mia posizione e usano questo colpo basso proprio». […]. Ha restituito l'intera cifra contestata – «quasi il doppio» – ma le è valsa una attenuante per avvenuta riparazione del danno: in caso contrario la condanna sarebbe stata superiore.

2. IL MESSAGGIO DI ADDIO DI MONTARULI SU INSTAGRAM: COME PER PREDAPPIO DICE ANCORA CHE È STATA LA GIOVENTÙ

Estratto dell’articolo di Vanessa Ricciardi per “Domani”

La sottosegretaria del ministero dell’Università Augusta Montaruli si è dimessa, ma si reputa innocente e tira ancora in ballo la gioventù. […] Dice di credere nella giustizia, di aver restituito le somme contestate: «Anche da un punto di vista istituzionale ho provveduto a partire dal 2012 ad autoescludermi da ogni candidatura per ben cinque anni ed in ogni caso fino alla prima sentenza di assoluzione». […]

La sottosegretaria era finita al centro delle polemiche già a novembre per le immagini che la ritraevano in pellegrinaggio a Predappio, dove si trova la tomba di Mussolini. «Errori di gioventù», aveva commentato.

La difesa del suo avvocato [...] è stata che aveva presentato sì gli scontrini di tutto, dalle cene al libro “Sexploration. Giochi proibiti per coppie” prendendo i rimborsi, ma senza fare pressioni e senza ricevere lamentele [...].

Anche il presidente di Regione, Roberto Cota che fino a oggi l’ha difesa, ha fatto la stessa cosa, e come lei è stato condannato.

Dopo che la cassazione ha confermato il giudizio di colpevolezza [...], Montaruli torna ancora sulla questione dell’età come per Predappio: «Concludo oggi questa vicenda ringraziando tutti i protagonisti perché nel giudizio verso una ragazza di ventisei anni, entusiasta di entrare per la prima volta in un’assemblea legislativa e che riteneva di non dover dubitare delle indicazioni sulle modalità di uso dei fondi dei gruppi, non sono stati mai severi quanto il mio».

Queste persone «hanno determinato in maniera fondamentale, nel pubblico e nel privato, la donna che sono e che continua a battersi per ciò che è giusto». [...]

