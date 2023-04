30 apr 2023 16:30

QUANDO OBAMA UCCISE OSAMA – IL GIORNALE AMERICANO “WASHINGTON POST” HA SCODELLATO DELLE FOTO INEDITE DEL GIORNO IN CUI IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI SEGUÌ LA MISSIONE DEI NAVY SEAL CHE PORTÒ ALLA MORTE DEL LEADER DI AL QAEDA IN PAKISTAN – ERA IL 1 MAGGIO 2011. LA SCUSA CHE LE PERSONE CHE DOVEVANO SEGUIRE LA MISSIONE SEGNARONO IN AGENDA PER TENERE IL TUTTO TOP SECRET: “INCONTRO MICKEY MOUSE”