QUANDO SARA’ DIMESSO BERLUSCONI DAL SAN RAFFAELE? NON PRIMA DI 4-5 GIORNI – IL CAV PARTECIPERA’ ALLA CONVENTION DI FORZA ITALIA (PREVISTA A MILANO IL 5 E 6 MAGGIO) DALL’OSPEDALE IN CUI È RICOVERATO DALLO SCORSO 5 APRILE - L’IDEA È QUELLA DI UN SUO MESSAGGIO AI PRESENTI - LA POLMONITE SEMBRA SOTTO CONTROLLO, I VALORI DEI GLOBULI BIANCHI ALLE STELLE SI SONO NORMALIZZATI. IMPOSSIBILE DIMENTICARE PERÒ CHE SILVIO DEVE FARE I CONTI CON LA LEUCEMIA – IL SUMMIT CON I FAMILIARI…

Estratto dell’articolo di Simona Ravizza per il Corriere della Sera

SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO AL SAN RAFFAELE

Silvio Berlusconi parteciperà alla convention di Forza Italia — prevista a Milano il 5 e 6 maggio — con ogni probabilità dal San Raffaele, dove è ricoverato dallo scorso 5 aprile. L’idea è quella di un suo messaggio ai presenti, le cui modalità sono ancora da definire. Il ritorno a casa, dicono i ben informati, non è previsto prima di quattro-cinque giorni.

Per ora siamo a 29 giorni di ricovero e la voglia di non mollare mai dell’ex premier ancora una volta è stupefacente: il leader di Forza Italia, come sottolineato pochi giorni fa dalla figlia Marina, «dimostra ogni giorno coraggio e tenacia esemplari». «Il monitoraggio costante dei parametri funzionali», frase d’ordinanza dei primi bollettini medici, con il passare dei giorni lascia spazio a «una convincente ripresa delle funzionalità d’organo».

MARTA FASCINA SILVIO BERLUSCONI

Ma la situazione resta delicata e la prudenza dei medici d’obbligo. «Le risposte alle terapie — diceva il sesto bollettino medico del 26 aprile — hanno reso possibile un quadro clinico stabile». La polmonite sembra ormai sotto controllo, i valori dei globuli bianchi alle stelle si sono normalizzati. Lo stesso l’insufficienza renale. Impossibile dimenticare però che il leader di Forza Italia deve fare i conti con la leucemia: se le sue complicazioni più gravi sono rientrate, e la patologia del sangue è in forma cronica, l’attenzione in ogni caso non può che restare alta.

barbara berlusconi al san raffaele

Di ieri un summit in ospedale con quasi tutti i figli del presidente. E la situazione spiegata anche a Marta Fascina, che non ha mai lasciato, in questo mese di ricovero, il San Raffaele. Ci sono altri esami in programma, e un nuovo bollettino atteso per stamattina. Sono in corso valutazioni…

silvio berlusconi con marina e pier silvio fedele confalonieri dopo la visita a berlusconi al san raffaele barbara berlusconi al san raffaele per trovare il padre silvio

Luigi Berlusconi AL SAN RAFFAELE

PAOLO BERLUSCONI FUORI DALL OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO