28 feb 2023 17:17

QUANTE TRAPPOLE PER ELLY - LA SCHLEIN NON HA LA MAGGIORANZA TRA GLI ISCRITTI DEM ANCHE SE ALLE PRIMARIE HA PRESO POCO PIU’ DELLA META’ DEI VOTI. ERGO: HA PIU’ DI MEZZO PARTITO CONTRO. I RIFORMISTI DEM AFFILANO I COLTELLI NEL CASO IN CUI ELLY DECIDA DI CAMBIARE I CAPIGRUPPO (CHE SI ELEGGONO A VOTO SEGRETO). LA NEO-SEGRETARIA NON HA LA MAGGIORANZA NÉ A MONTECITORIO NÉ A PALAZZO MADAMA….