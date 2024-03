shamsuddin fariddun, uno dei terroristi della crocus city hall picchiato dai soldati russi

1. NEL VIDEO DELL'ISIS UN TERRORISTA DICHIARA 'ALLAHU AKBAR'

(ANSA) - "Allahu akbar". Lo dice chiaramente uno dei terroristi dell'Isis nel video girato da loro durante la strage al Crocus City Hall di Mosca. La frase è pronunciata - ma non gridata, come in altri attentati dello Stato Islamico - a circa metà del filmato ed è l'unica dichiarazione in arabo, mentre il resto delle dichiarazioni è in lingua non araba.

2. I MEDIA DI MOSCA IGNORANO IL VIDEO DELL'ISIS SULLA STRAGE

(ANSA) - Nessun risalto ha avuto finora sui media ufficiali russi il video diffuso dall'agenzia Amaq dell'Isis, che secondo la stessa fonte è stato realizzato dagli assalitori del Crocus City Hall durante l'attacco di venerdì sera. Le agenzie e la televisione di Stato non hanno fatto riferimento alla notizia, che invece è stata riportata da alcuni media indipendenti, in particolare Novaya Gazeta Europe e Dozhd.

vladimir putin commemorazione per la strage della crocus city hall di mosca

Ieri nel suo discorso televisivo alla nazione il presidente Vladimir Putin aveva ignorato la rivendicazione da parte dell'Isis, evocando una possibile responsabilità di Kiev. Secondo il presidente, infatti, i quattro arrestati nella regione frontaliera di Bryansk, accusati di essere gli autori materiali della strage, stavano cercando di raggiungere l'Ucraina, dove una "finestra" era stata creata per permettere loro di attraversare il confine.

3. LA SFIDA DELLO ZAR: CONTROLLARE LA «NARRATIVA» SUI COLPEVOLI

Estratto dell’articolo di Marco Imarisio per il “Corriere della Sera”

[…] Vladimir Putin gestisce bene le vittorie, ma ha qualche problema con le battute d’arresto. Gli strateghi del Cremlino conoscono a memoria le critiche che subì nel 2000 per la risposta ritardata dopo la tragedia del sottomarino Kursk, e quanto gli bruciarono all’epoca.

shamsuddin fariddun

Il silenzio prolungato durante i momenti di incertezza è una caratteristica che gli viene attribuita in ogni biografia. Nel giugno scorso, tacque a lungo prima di prendere la parola per fermare la marcia su Mosca di Evgenij Prigozhin. L’esclusiva di Mosca.Cremlino.Putin ha il chiaro obiettivo di mostrare un Comandante in capo sulla tolda del vascello Russia alle prese con l’inattesa tempesta di una strage avvenuta nel cuore di Mosca.

Ma il danno non è solo di immagine. Per quel poco che conta, l’opposizione sta avendo gioco facile. «Quel che più colpisce è la catastrofica incompetenza dei nostri servizi di sicurezza» scrive su Telegram Ivan Zhdanov, che fu a capo della Fondazione anticorruzione di Aleksei Navalny. «Forse l’Fsb era troppo occupato a reprimere la dissidenza, a spiare i cittadini, a perseguitare le persone che si oppongono alla guerra» afferma Dmitry Gudkov, l’ex promessa della politica russa che sembra avviato a diventare la figura di riferimento della frammentata galassia che contesta Putin.

Anche il reciproco rimpallo delle responsabilità dell’attentato mostra qualche crepa.

attentato alla crocus city hall di mosca 18

Nell’edizione speciale di ieri, Komsomol’skaja Pravda , quotidiano allineato e coperto sul presidente, invitava a valutare bene le sue parole, sostenendo che non si trattava di una diretta attribuzione di responsabilità a Kiev, ma di una «riflessione».

Fonti vicine al Cremlino sostengono che la riluttanza dello zar a una chiamata in causa più esplicita potrebbe essere legata al timore di una smentita da parte dell’intelligence degli odiati Usa. Nel dubbio, i media hanno scelto di non mostrare il video diffuso dal canale ufficiale dell’Isis dove appaiono i terroristi in azione. Alcuni si sono trincerati dietro l’innegabile truculenza delle immagini. Altri non ne hanno fatto menzione.

attentato alla crocus city hall di mosca

[…] La pista alla quale si continua a dare maggior credito è quella dell’Ucraina: immigrati al soldo dei servizi segreti di Kiev per colpire al cuore l’odiato nemico con determinazione nazista. Qualunque cosa dica il grande satana americano viene considerato come una prova a carico suo e del suo alleato ucraino. Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ironizza sulla velocità con la quale la Casa Bianca ha scagionato l’Ucraina. «Vorrei che avessero dato risalto con la stessa rapidità all’assassinio del loro presidente Kennedy».

[…] Kiev reagisce alle accuse nei suoi confronti con tesi altrettanto discutibili, sostenendo, in un tripudio di post cospiratori della sua propaganda mirati a provare l’esistenza di una operazione sotto falsa bandiera […]. […]

Il braccio di ferro tra Isis e Cremlino per appropriarsi della carneficina

i presunti terroristi della strage della crocus city hall di mosca 18

Estratto dell’articolo di Daniele Raineri per “la Repubblica”

In queste ore dopo la strage della sala da concerti Crocus […] è in corso una lotta a distanza e immateriale tra lo Stato islamico e il governo russo per stabilire la versione ufficiale degli eventi.

Mosca vorrebbe incolpare dell’attentato l’Ucraina […]. Lo Stato islamico sta seguendo nella rivendicazione un protocollo già usato dopo altri attentati. Venerdì poche ore dopo l’attacco ha diffuso sul suo canale ufficiale telegram […] un comunicato che rivendicava il massacro. Il giorno dopo, e anche questo è un classico, ha diffuso un comunicato più lungo e con più dettagli che includeva anche due foto dei quattro attentatori.

attentato alla crocus city hall di mosca 2

Nelle foto i quattro indossano gli stessi vestiti che poi abbiamo visto nei molti video terrificanti girati dai russi durante la strage. Stesse magliette e stessi cappelli. Sabato sera infine ha pubblicato un video girato da uno dei quattro stragisti durante l’attacco: si vedono i quattro sparare sulla gente sdraiata sul pavimento, pronunciare slogan della jihad compreso un terrorista che afferma “Allah akbar” - e tagliare la gola a una persona ferita.

fotomontaggio di volodymyr zelensky musulmano che circola su twitter.

Dunque dopo avere assassinato a viso scoperto circa centoquaranta persone davanti a decine di telecamere – quelle a circuito chiuso e quelle dei telefoni – […] si sono allontanati su una Renault bianca con targa bielorussa che avevano acquistato una settimana fa da un loro connazionale e non hanno usato la misura di cautela più elementare per sfuggire alla caccia all’uomo, che è cambiare macchina lungo il tragitto.

Invece hanno percorso quasi quattrocento chilometri, che hanno usato per mandare il video girato durante la strage al loro referente dello Stato islamico, che poi lo ha pubblicato, come sappiamo, ventiquattr’ore dopo sul canale ufficiale del gruppo. È possibile che nemmeno loro si aspettassero di uscire vivi dalla sala da concerti, dove si sono mossi con una certa calma – camminavano, non correvano – e di fare così tanta strada. […]

uno dei terroristi della strage della crocus city hall di mosca

Poco dopo ha parlato anche il presidente Vladimir Putin […] e anche lui ha sostenuto questa tesi, i quattro stavano fuggendo verso l’Ucraina perché sono appoggiati da ucraini. Non ha mai menzionato lo Stato islamico. Poco dopo, un canale tv russo ha trasmesso un video falso, creato con l’intelligenza artificiale, del consigliere per la Sicurezza nazionale ucraino Oleksy Danilov che parlava come se la strage di Mosca fosse stata un’operazione dell’Ucraina: «È stata molto divertente, abbiamo in serbo molto altro divertimento così per la Russia».

i presunti terroristi della strage della crocus city hall di mosca 6

Si tratta di una dichiarazione che Danilov non ha mai fatto. Un deep fake. Il ricercatore italiano Matteo Pugliese ha notato la creazione di centinaia di account finti su Twitter che veicolano in italiano la stessa tesi spesso con le stesse frasi e sostengono che la strage di Mosca sia un’operazione dell’Ucraina. […] I servizi di sicurezza russi hanno catturato i quattro stragisti e li stanno torturando. Circola un video dell’arresto di uno, schiacciato a terra: gli tagliano un pezzo di orecchio e glielo inafilano in bocca. E questo getta una luce sinistra su qualsiasi dichiarazione degli arrestati, che va presa con la consapevolezza che possono essere usati anche loro come bot, ma in carne e ossa, per sostenere quello che vuole il governo russo.

