QUANTO DURERÀ LA TREGUA TRA ISRAELE E HAMAS? – IL PRESIDENTE AMERICANO, JOE BIDEN, SOSTIENE CHE “LE CHANCE DI ESTENDERE IL CESSATE IL FUOCO SONO REALI”. MA C’È IL TIMORE CHE HAMAS ROMPA L’ACCORDO E CERCHI DI CREARE IL CAOS SPINGENDO GLI SFOLLATI VERSO IL NORD DELLA STRISCIA DI GAZA – ALCUNI FUNZIONARI DEL QATAR SONO VOLATI IN ISRAELE, UN FATTO “INUSUALE”, CONSIDERANDO CHE GLI EMIRI NON HANNO RELAZIONI DIPLOMATICHE CON LO STATO EBRAICO…

BIDEN, CHANCE DI ESTENDERE LA TREGUA A GAZA SONO REALI

(ANSA) – Le chance di estendere la tregua a Gaza sono reali: lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlando da Nantucket.

BIDEN, HO CHIESTO A NETANYAHU DI RIDURRE VITTIME CIVILI

(ANSA) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto di aver "invitato il primo ministro Netanyahu a ridurre il numero delle vittime". Lo ha sottolineato lo stesso presidente americano definendo "l'eliminazione di Hamas" da parte di Israele "un obiettivo legittimo".

BIDEN, NON FACCIO AFFIDAMENTO SU HAMAS,RISPONDE SOLO A PRESSIONE

(ANSA) - "Non confido che Hamas faccia nulla di giusto, risponde solo alla pressione": lo ha detto Joe Biden parlando da Nantucket, ricordando che uno dei motivi degli attacchi del movimento estremista è il negoziato che gli Usa stavano conducendo con l'Arabia Saudita e Israele per la normalizzazione dei rapporti

BIDEN, SOLUZIONE A DUE STATI ORA PIÙ IMPORTANTE CHE MAI

(ANSA) - "La soluzione a due Stati in Medio Oriente è ora più importante che mai". Lo ha detto Joe Biden sottolineando che è necessario lavorare ad un futuro nel quale "questo tipo di violenza è impensabile".

MEDIA, AEREO CON FUNZIONARI DEL QATAR ATTERRATO IN ISRAELE

(ANSA) - Un aereo con funzionari del Qatar è atterrato in Israele a poca distanza di ore del rilascio di altri 14 ostaggi israeliani per 42 detenuti palestinesi. Lo ha riferito Haaretz segnalando quanto sia "inusuale" il fatto. Il Qatar - che non ha relazioni diplomatiche con Israele - è stato tra i principali protagonisti dell'intesa che ha portato alla tregua tra Hamas e Israele e allo scambio di ostaggi con detenuti.

GLI SFOLLATI TENTANO IL RITORNO A NORD TIMORI CHE HAMAS ALIMENTI IL CAOS

Estratto dell’articolo di D. F. per il “Corriere della Sera”

La stessa strada, in direzione opposta, la stessa disperazione. Gli stessi poveri stracci, più infangati. A migliaia risalgono la Salah al-Din, le quattro corsie che sono l’orgoglio di Gaza (e la pista da corsa di chi può permettersi l’auto), vorrebbero tornare alle case nel Nord o a quel che ne resta, attraversano il torrente che indica la linea invalicabile.

[…] I soldati hanno l’ordine di non lasciarli passare, in tre giorni i villaggi invasi a fine ottobre torneranno campo di battaglia, la calma apparente. Sparano in aria per allontanare la marcia degli sfollati, qualcuno avanza troppo vicino, due vengono uccisi. Omar è salito sul carretto ancora prima della tregua: «Me ne torno a casa», dice a un giornalista dell’agenzia France Presse .

Gli ufficiali sono convinti che Hamas, e soprattutto la Jihad Islamica, cercheranno di alimentare il caos durante il cessate il fuoco. I carrarmati restano posizionati, rispondono alle eventuali provocazioni. I fondamentalisti sanno che l’esodo al contrario […] metterebbe in difficoltà le manovre delle truppe, attraverso il valico di Rafah sono rientrati anche i 920 palestinesi che erano rimasti bloccati in Egitto.

«La guerra non è finita e riprenderemo con la massima forza», proclama Yoav Gallant, capo della Difesa, a Guido Crosetto in visita a Tel Aviv: il ministro italiano spiega di aver discusso di «una task force internazionale per gli aiuti a Gaza».

La paura dei rifugiati interni è che il territorio più o meno sicuro sui 363 chilometri già ristretti dai combattimenti si riduca ancora di più. I volantini distribuiti fin dai primi giorni dall’esercito per indicare i corridoi verso Sud mostrano una mappa in cui la zona più scura e definita protetta è un piccolo rettangolo sul Mediterraneo, non troppo vicino a Rafah e lontano da Khan Younis, la città sui cui si concentrano le nuove operazioni perché è lì secondo l’intelligence che si è nascosto Yahya Sinwar, il capo di Hamas.

ospedale al shifa a gaza 7

I palestinesi uccisi sono oltre 14 mila, tra loro 5 mila minori. Ambulanze e un convoglio di 137 camion con cibo, vestiti, medicinali hanno potuto raggiungere il Nord e la devastazione nei villaggi. I soldati hanno lasciato l’ospedale Shifa, il più grande della Striscia, dopo aver fatto saltare con 300 mine i tunnel costruiti dai paramilitari di Hamas sotto la clinica. I diplomatici occidentali avvertono che il Sud della Striscia è «sull’orlo di una catastrofe umanitaria».

