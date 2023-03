13 mar 2023 17:08

QUANTO NON TROVI UNA GIUSTIFICAZIONE CREDIBILE, PUOI SEMPRE DARE LA COLPA AGLI HACKER – “IL FATTO” SPERNACCHIA “LIBERO”, CORSO IN SOCCORSO DELLA MINISTRA DEL LAVORO, MARIA ELVIRA CALDERONE, PER IL CASO DELLA LAUREA MAI CONSEGUITA ALL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI: “IL FOGLIO DI FELTRI HA ACCREDITATO UN ATTACCO INFORMATICO PER INSERIRE IL FALSO TITOLO DI STUDIO UTILE ALLA ‘CAMPAGNA DI TRAVAGLIO PER DESTABILIZZARE IL MINISTRO’” – LE ACCUSE SUL PRESUNTO CONFLITTO D'INTERESSI DELLA CALDERONE E SULLA SUA GESTIONE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO...