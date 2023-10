QUANTO È STATA SCEMA 'STA INTELLIGENCE - GLI 007 AMERICANI SAPEVANO CHE UN ATTACCO DA PARTE DI HAMAS VERSO ISRAELE ERA IMMINENTE. PERCHÉ I SERVIZI DI GERUSALEMME NON SI SONO PREPARATI? – LA CIA AVEVA PRODOTTO ALMENO DUE VALUTAZIONI CHE AVVISAVANO DI UN AUMENTO DEL RISCHIO DI CONFLITTO - IL GIORNO PRIMA DELL’ATTACCO, IL 6 OTTOBRE, I FUNZIONARI STATUNITENSI HANNO FATTO CIRCOLARE DEI RAPPORTI PROVENIENTI DA ISRAELE CHE INDICAVANO ATTIVITÀ INSOLITE DI HAMAS…

Estratto da il “Corriere della Sera”

shin bet - servizi israeliani di intelligence interna 3

Nelle settimane precedenti all’attacco, gli 007 Usa avevano prodotto almeno due valutazioni — basate in parte sull’intelligence fornita da Israele — che avvisavano l’amministrazione Biden di un aumento del rischio di conflitto israelo-palestinese, riportano i giornali americani come la Cnn e il New York Times .

Un aggiornamento del 28 settembre avvertiva che il gruppo terroristico di Hamas era pronto a intensificare gli attacchi missilistici lungo il confine. Un messaggio della Cia del 5 ottobre invece metteva in guardia sulla crescente possibilità di violenza da parte di Hamas.

SHIN BET SERVIZI SEGRETI ISRAELIANI

Poi, il giorno prima dell’attacco, il 6 ottobre, funzionari statunitensi hanno fatto circolare rapporti provenienti da Israele che indicavano attività insolite di Hamas. Nessuna delle valutazioni americane ha fornito dettagli tattici o indicazioni su quella che poi è stata l’operazione condotta da Hamas il 7 ottobre, precisano le fonti.

Non è chiaro come sia possibile che le agenzie di intelligence israeliane e le loro controparti americane non siano riusciti a scoprire in tempo il grande piano di Hamas per l’attacco del 7 ottobre. […]

SHIN BET shin bet 3