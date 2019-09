QUANTO VALE IL PARTITO DI RENZI? - SECONDO NANDO PAGNONCELLI E’ PRESTO PER CAPIRLO MA LA FIDUCIA DEGLI ELETTORI VERSO MATTEUCCIO È AI MINIMI: 15 PER CENTO - BEN LONTANO DA QUEL 70 PER CENTO DI CUI GODEVA QUANDO FECE IL BOTTO ALLE ELEZIONI EUROPEE DEL 2014… - IL CONSENSO PIU’ SOLIDO? CE L’HA CONTE (38 PER CENTO)

Quali sono le aspettative sul nuovo governo? E su Matteo Renzi? Il sondaggio di Nando Pagnoncelli sui politici più apprezzati e la fiducia nell'esecutivo giallo-rosso, illustrato da Giovanni Floris in diretta a DiMartedì su La7, parla chiaro: alla domanda, "con il nuovo governo le cose per lei...?", risponde "resteranno invariate" il 45 per cento degli intervistati, "peggioreranno" il 30 per cento, "miglioreranno" il 17 per cento.

E la mossa di Renzi? "E' molto presto per capire la reazione dell'elettorato, deve spiegare perché lascia ma resta alleato", spiega Pagnoncelli. "Nelle ultime rilevazione però godeva di un consenso del 15-16 per cento, risultati ben lontani dal 70 per cento che aveva accompagnato il risultato trionfale delle elezioni europee del 2014". Per quanto riguarda la popolarità dei vari leader, conclude il sondaggista, "al primo posto c'è il premier Giuseppe Conte con il 38 per cento, seguito da Matteo Salvini al 33 per cento, Nicola Zingaretti 7 per cento e Luigi Di Maio 5 per cento".

