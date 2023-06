14 giu 2023 14:36

QUATTO QUATTO URBANO CAIRO S’AVVICINA A MEDIASET - PRIMA LA SOSPENSIONE DI “NON E’ L’ARENA” DI GILETTI CHE INDAGAVA SUI RAPPORTI TRA IL CAV E I GRAVIANO - POI LO SPECIALONE PER RICORDARE SILVIO, CON MENTANA E CAIRO IN STUDIO - OGGI IL “CORRIERE” DI URBANETTO PUBBLICA UNA FOTO DEL 1991 IN CUI L’EDITORE SORRIDEVA ACCANTO AL SUO MITO BERLUSCONI - QUANDO IL 10 MAGGIO DAGOSPIA SCRISSE DI UNA CORDATA ITALIANA PER RILEVARE MEDIASET GUIDATA DAL PATRON DI LA7, LO STESSO CAIRO PIGOLO’: “MI PIACEREBBE MOLTO, MA È DIFFICILE”. CHISSA’ SE HA CAMBIATO IDEA…