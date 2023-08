24 ago 2023 11:45

QUEL BRUTTO VIZIO DEI DITTATORI DI AMMAZZARE GLI EX AMICI – PUTIN NON È MICA IL PRIMO CHE FA UCCIDERE QUELLI CHE UN TEMPO ERANO SODALI - ITALO BALBO, CAPO DELL’AVIAZIONE DURANTE IL FASCISMO FU FATTO FUORI DA MUSSOLINI NELLO STESSO MODO DEL CAPO DELLA BRIGATA WAGNER – STALIN MANDÒ A CITTÀ DEL MESSICO UN AGENTE DEI SERVIZI SOVIETICI (ZIO DI CHRISTIAN DE SICA, NDR) PER UCCIDERE TROTSKIJ CON UNA PICCONATA IN TESTA - SADDAM HUSSEIN FECE FUCILARE SUO CUGINO E GENERO KAMEL HASSAN AL-MAJID...