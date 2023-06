16 giu 2023 19:46

QUEL CHE RESTA DEL CAV – IL SONDAGGIO DI “SWG” SU SILVIO BERLUSCONI: PER GRAN PARTE DEGLI ELETTORI, SIA DI SINISTRA CHE DI DESTRA, NESSUNO POTRÀ PRENDERE IL SUO POSTO - PER TUTTI È STATO DIVISIVO, MA L'OPINIONE SU DI LUI CAMBIA: PER MOLTI È STATO UN GRANDE IMPRENDITORE CAPACE DI INTERPRETARE I BISOGNI DEGLI ITALIANI. PER ALTRI, UN POLITICO CHE HA FATTO LEVA SUGLI ISTINTI DEGLI ELETTORI - TUTTE LE PERCENTUALI...