MEDIA, CARRI ARMATI ISRAELIANI PROSEGUONO ATTACCHI A RAFAH

(ANSA) - Mercoledì i carri armati israeliani hanno condotto un secondo giorno di attacchi a Rafah e funzionari sanitari palestinesi riferiscono che diverse persone sono rimaste ferite stamattina a causa del fuoco israeliano nella zona orientale di Rafah. Lo riporta Reuters, ripresa dal Guardian. Fonti palestinesi sostengono che alcuni depositi di aiuti sono stati dati alle fiamme. Secondo Reuters, i residenti hanno affermato che i costanti bombardamenti israeliani durante la notte hanno distrutto molte case nella zona, da dove la maggior parte delle persone è fuggita dopo l'ordine di evacuazione da parte di Israele.

MO: ERDOGAN, 'ISRAELE MINACCIA PER PACE GLOBALE, MONDO ISLAMICO INTERVENGA'

(Adnkronos) - ''Israele, che agisce a mani nude, non rappresenta una minaccia solo per i palestinesi o per Gaza, ma anche per la pace globale e l'umanità intera''. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta l'agenzia di stampa Anadolu. "Nessuno Stato è al sicuro fino a quando Israele non verrà messo sotto il controllo e il vincolo del diritto internazionale. Questo riguarda anche la Turchia'', ha detto Erdogan.

Intervenendo a una riunione del suo partito, l'Akp, trasmessa dalla televisione di Stato Trt, il leader turco ha quindi affermato: ''Ho poche parole da dire al mondo islamico, cosa aspettate a prendere una decisione comune per salvaguardare i diritti, la vita e la dignità delle sorelle e dei fratelli palestinesi?''. E ha concluso, tra gli applausi: ''Dio riterrà voi, tutti noi, responsabili di questo''.

ERDOGAN, 'ISRAELE MINACCIA L'AJA, IL SIONISMO È PERVERSIONE'

(ANSA) - "Israele sta tentando di esercitare pressione sulla Corte di giustizia (internazionale dell'Aja) e i suoi giudici". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta la presidenza della Repubblica di Ankara. "Deve essere impedito ad Israele di distruggere l'ultima traccia rimasta di fede nella manifestazione della giustizia", ha detto il leader turco. "I giovani hanno iniziato a capire quale tipo di perversione senza legge è il sionismo, spero che questa rivoluzione creerà un mondo libero dalla perversione sionista", ha aggiunto Erdogan, durante un discorso al suo gruppo parlamentare Akp, citando le proteste universitarie a favore della Palestina in vari atenei negli Stati Uniti e in Europa.

ERDOGAN, L'EUROPA HA UCCISO I SUOI VALORI SOSTENENDO ISRAELE

(ANSA) - "Israele ha ucciso tutta l'umanità a Gaza e l'Europa ha ammazzato tutti i suoi valori, calpestandoli sotto i suoi piedi". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante un discorso al gruppo parlamentare del suo partito Akp, trasmesso dalla tv di Stato Trt. "A parte non fermare il genocidio, le Nazioni Unite non sono riuscite nemmeno a proteggere il proprio personale o gli operatori umanitari. A Gaza non è morta solo l'umanità ma sono morte anche le Nazioni Unite e il loro spirito", ha aggiunto il leader turco, definendo il premier Benjamin Netanyahu un "vampiro assetato di sangue".

ERDOGAN, NESSUNA RELIGIONE PUÒ LEGITTIMARE BRUTALITÀ ISRAELIANA

(ANSA) - "Nessuna religione al mondo può legittimare questa brutalità". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdoagan, criticando gli attacchi di Israele a Gaza e contro il campo profughi di Rafah.

"Il sangue è anche sulle vostre mani", ha detto Erdogan, durante un discorso al suo gruppo parlamentare Akp trasmesso dalla tv di Stato Trt, rivolgendosi agli Stati Uniti e aggiungendo che "anche i Paesi europei hanno partecipato alla barbarie israeliana perché sono stati in silenzio". Tornando a paragonare il premier di Israele, Benjamin Netanyahu, a Adolf Hitler, il presidente turco ha definito "psicopatico" il leader israeliano e ha detto che "il mondo sta assistendo in diretta televisiva ad un genocidio" che "non sarà dimenticato dal mondo".

