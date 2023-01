QUELLA DI BAIARDO SU MESSINA DENARO E’ UNA PROFEZIA O UN GRANDE BLUFF? ORA CI PENSANO I PM DELLA PROCURA DI PALERMO CHE VOGLIONO VERIFICARE LA TESI DELL’EX FACTOTUM DEI FRATELLI GRAVIANO SECONDO CUI AL “REGALINO” AL GOVERNO DI MESSINA DENARO SAREBBE SEGUITA UNA RIFORMA PER TOGLIERE ALCUNI MAFIOSI ERGASTOLANI NON ‘PENTITI’ DAL 41 BIS - I MAGISTRATI VOGLIONO CAPIRE SE E COSA C’ENTRINO I GRAVIANO E POTREBBERO SENTIRE ANCHE GILETTI – QUELLA FRASE SU GUTTADAURO - VIDEO

Estratto dell’articolo di Marco Lillo e Valeria Pacelli per Il Fatto Quotidiano

Salvatore Baiardo e le sue profezie non interessano solo i telespettatori.

salvatore baiardo a non e larena 2

La Procura di Palermo e quella di Firenze hanno disposto l’acquisizione dell’intervista di Massimo Giletti nella quale l’amico (ed ex favoreggiatore) di Giuseppe Graviano nei primi anni ’90 sosteneva nell’autunno scorso che Matteo Messina Denaro era molto malato e si sarebbe fatto arrestare per fare un ‘regalino’ al Governo Meloni. Il ‘regalino’ in realtà non era gratis.

Sempre secondo la lettura di Baiardo, infatti, all’arresto clamoroso sarebbe poi seguita una riforma desiderata dai boss: l’abolizione dell’ergastolo ostativo che impedisce ai mafiosi ergastolani non ‘pentiti’ di uscire dal carcere. Quell’intervista è suonata profetica il 16 gennaio. Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro il video è stato visto in una settimana da 5 milioni e mezzo di persone sul web. Da allora Baiardo è diventato una star.

SALVATORE BAIARDO 2

Probabilmente lo vedremo ancora alla trasmissione di Massimo Giletti a discutere, con i magistrati in studio, della sua intervista. E anche i pm di Firenze e Palermo probabilmente lo sentiranno nei prossimi giorni. Pure il conduttore Massimo Giletti potrebbe essere ascoltato a sommarie informazioni. C’è un passaggio dell’intervista che ha attirato l’attenzione degli investigatori.

Alla domanda insistente di Giletti su chi fosse la fonte delle notizie, Baiardo ha risposto che la dritta veniva da “un ambito palermitano ma non dai fratelli Graviano” e ha aggiunto che “a Palermo non ci sono solo i Graviano”. A quel punto Giletti ha buttato lì una riflessione non banale. Il conduttore tv, che ha trascorso molte ore con Baiardo a fine ottobre in Sicilia, e prima, in occasione della precedente intervista sul lago d’Orta, ha detto “A Palermo c’è Guttadauro per esempio del quale si parla molto” e Baiardo ha replicato “ci sono altre persone”, senza confermare né chiarire (né smentire) se quel cognome c’entrasse.

massimo giletti

