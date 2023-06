QUELLA PASSIONE DI D’ALEMA PER LA CINA – DI CHE AVRANNO PARLATO “BAFFINO” E IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI DEL PARTITO COMUNISTA CINESE, LIU JIANCHAO? IL FUNZIONARIO DI PECHINO, IN “TOUR” IN ITALIA, HA PARTECIPATO A UN INCONTRO A ROMA CON GLI ESPERTI DEI CENTRI STUDI ITALIANI - NEL PUBBLICO C'ERANO ANCHE GIULIO TREMONTI, PRESIDENTE COMMISSIONE ESTERI ALLA CAMERA PER FRATELLI D’ITALIA, E LUCIO CARACCIOLO, DIRETTORE DI “LIMES” - LIU JIANCHAO HA INCONTRATO ANCHE ELLY SCHLEIN...

(ANSA) - "Concluso l'incontro tra la Segreteria del Pd, Elly Schlein, e il ministro Liu Jianchao, responsabile del dipartimento esteri del Partito Comunista Cinese in visita istituzionale in Italia, con la sua delegazione".

Lo si legge in una nota del Pd. "All'incontro hanno partecipato il responsabile Esteri, Peppe Provenzano, e i capigruppo nelle Commissioni esteri di Camera e Senato, Enzo Amendola e Alessandro Alfieri.

Al centro del confronto le sfide del multilateralismo e della transizione ecologica. Durante l'incontro la Segretaria ha esposto le posizioni del Pd sulla tutela dei diritti umani e sulla guerra in Ucraina, auspicando un ruolo della Cina nei confronti della Russia per porre fine all'invasione, e sulla necessità di una cornice strategica europea alle relazioni economiche e istituzionali con la RPC", conclude la nota.

2.CINA, LIU JIANCHAO IN ITALIA: LA VIA DELLA SETA IN PRIMO PIANO

(ADNKRONOS) - La nuova Via della Seta, con la cooperazione siglata dal governo Conte che scade nel 2024 ed è a forte rischio, è stato il piatto forte del confronto che c'è stato a Milano tra il capo del dipartimento per le relazioni internazionali del Partito comunista cinese, Liu Jianchao, e una comunità di imprenditori italiani, alla presenza del presidente della Fondazione Italia Cina, Mario Boselli.

Una nota del Pcc entra nel merito del confronto di Liu Jianchao con gli imprenditori italiani, partendo dalla "lunga storia di amicizia tra Italia e Cina" e dalla "cooperazione economica e commerciale che ha strettamente legato i due paesi". La parte cinese afferma di "apprezzare il ruolo positivo svolto dalla Fondazione Italia Cina e dagli imprenditori italiani nello sviluppo di una cooperazione pragmatica tra i due Paesi".

Definisce "corretta" la cooperazione sancita dalla nuova Via della Seta, all'insegna di "un percorso strategico, lungimirante e reciprocamente vantaggioso". Gli imprenditori italiani, secondo la ricostruzione cinese, evidenziano come la Cina "non sia solo un enorme mercato per le imprese italiane per investire e sviluppare il proprio business, ma anche una base strategica per le imprese italiane per entrare in Asia".

Come, al contrario, l'Italia "è anche una porta d'ingresso per le imprese cinesi in Europa". In questa ottica, aggiunge la nota cinese, "gli imprenditori italiani sostengono fermamente Italia e Cina nel rinnovo del documento di cooperazione 'Belt and Road'".

Estratto dell'articolo di Giulia Pompili per "il Foglio"

“Mi hanno telefonato dicendo che dovevano fare una consegna con Glovo, e volevano che gli dicessi il mio indirizzo preciso”, racconta al Foglio il professore Lee, conosciuto su Twitter come @whyyoutouzhele. Lee, cittadino cinese residente a Milano, è una vittima sul territorio italiano della tattica della Repubblica popolare per intimidire i dissidenti all’estero e costringerli a smettere di criticare la Cina, o addirittura per costringerli a tornare nel paese – con conseguenze facilmente immaginabili. [...]

