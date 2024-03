15 mar 2024 16:45

QUELLA DI SANTORO NON È UNA LISTA, È UNA BARZELLETTA – SENTITE PIERGIORGIO ODIFREDDI: “SARÒ L'UNICO CANDIDATO CHE NON PRENDE NEANCHE UN VOTO: NON MI FIDEREI ASSOLUTAMENTE DI ME STESSO...” - “HO DATO LA MIA DISPONIBILITÀ A CANDIDARMI, NON SONO INTERESSATO AD ANDARE NEI PARLAMENTI, MA A DIRE LA MIA. SE VENISSI ELETTO NON ANDREI ALL’EUROPARLAMENTO, NON È IL MIO LAVORO”