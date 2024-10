7 ott 2024 14:48

QUELLA VOLTA CHE AL PACINO HA RISCHIATO LE PENNE - L’ATTORE RACCONTA DI QUANDO IL COVID LO STAVA PER FARE SECCO: “HO COMINCIATO A SENTIRMI MALE, È STATO INUSUALE PER ME. POI È SALITA LA FEBBRE E LÌ NEL SALOTTO DI CASA ME NE SONO ANDATO. NON MI BATTEVA PIÙ IL CUORE” – “L'AMBULANZA È ARRIVATA DAVANTI CASA. SEI INFERMIERI E DUE MEDICI VESTITI COME ASTRONAUTI. NON HO VISTO LA LUCE BIANCA. NON C'ERA NULLA DALL'ALTRA PARTE…”