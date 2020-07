QUELLO CHE SI DICE ''RIDURSI ALL'ULTIMO'' - CONTE DÀ L'ULTIMATUM AD AUTOSTRADE PER L'ITALIA: TRE GIORNI PER PRESENTARE UNA PROPOSTA ACCETTABILE E ''VANTAGGIOSA PER LO STATO'' O LA REVOCA SARÀ INEVITABILE - IL CDA DI ATLANTIA SI RIUNIRÀ IN QUESTE ORE PER DECIDERE FIN DOVE SPINGERSI CON UNA PROPOSTA ALTERNATIVA, CHE POTREBBE ANCHE CONTEMPLARE UNA DILUIZIONE DELLA QUOTA DI ASPI FINO A RINUNCIARE AL CONTROLLO ATTRAVERSO UN AUMENTO DI CAPITALE

AUTOSTRADE PER L'ITALIA

Silvia Gasparetto per l'Ansa

Ancora tre giorni: se entro domenica Autostrade per l'Italia non farà al governo una proposta accettabile e "vantaggiosa per lo Stato" la revoca della concessione sarà inevitabile. A dettare l'ultimatum ai vertici di Aspi e della capogruppo Atlantia sono i tecnici, in un incontro di circa due ore al Mit, mentre fuori infuria la polemica politica. Restano insomma altre 72 ore per decidere, e un Consiglio dei ministri si starebbe ipotizzando già per lunedì perché, come ha spiegato il premier Giuseppe Conte, la situazione è di tale importanza che dovrà essere condivisa da tutto il governo. Ma l'esito della trattativa non è scontato. E nella maggioranza, pur se cresce il fronte pro-revoca, restano profonde divisioni.

A quasi due anni dal crollo del Ponte Morandi, mentre Genova si prepara a inaugurare il nuovo ponte di Renzo Piano, ancora non c'è la soluzione del dossier. La holding crolla in Borsa, perdendo in una seduta l'8,2% (a 13,1 euro). Pesa la sentenza della Consulta, che ha giudicato non illegittima l'esclusione di Aspi dalla ricostruzione, ha compattato e reso più forte il 'partito' della revoca e dato maggiori strumenti, anche giuridici, a chi continua a chiedere a gran voce che "i Benetton non gestiscano più le nostre autostrade", come fa il 5S Stefano Buffagni. Luigi Di Maio in serata è durissimo: "non dobbiamo avere paura di prendere decisioni nette" dice il ministro degli Esteri.

PAOLA DE MICHELI GIUSEPPE CONTE

La revoca, insiste anche Alessandro Di Battista, non sarebbe una "vendetta" ma un dovere "di autotutela" dello Stato "nell'interesse del Popolo e della sua sicurezza" e anche "nei confronti dei familiari dei morti" per il crollo del Ponte. Anche tra i Dem, finora sempre cauti, si fa strada l'ipotesi di chiudere il rapporto con la società controllata da Atlantia: "revocare la concessione ad Aspi non è impossibile" si spinge a dire sottosegretario all'Ambiente, Roberto Morassut, precisando che "occorre una forte attrezzatura giuridica e formale, perché il rischio contenzioso a danno dello Stato è elevato". L'alternativa resta una "revisione radicale della concessione", strada che ancora oggi sarebbe caldeggiata da alcuni ministri Pd ma minoritaria nei gruppi parlamentari. Resta la contrarietà di Iv.

OPERE CHE RISCHIANO DI SALTARE CON UN EVENTUALE CRAC DI AUTOSTRADE

Di certo, però, la decisione della Corte Costituzionale è un'arma che in molti, nella maggioranza e soprattutto nelle file pentastellate, considerano potente. Proprio la rinuncia a tutti i ricorsi sarebbe una delle condizioni che il governo avrebbe messo sul tavolo della trattativa, assieme a un deciso calo delle tariffe, in linea con le indicazioni dell'Autorità dei trasporti, a risorse compensative come penale per il crollo del ponte sul Polcevera (si parla di 3 miliardi), la tratta autostradale gratis per Genova.

Nell'incontro di circa due ore al ministero - da una parte del tavolo i capi di gabinetto di Mit e Mef, Alberto Stancanelli e Luigi Carbone, e il segretario generale di Palazzo Chigi Roberto Chieppa, dall'altra gli ad di Autostrade e Atlantia, Roberto Tomasi e Carlo Bertazzo - si sarebbe affrontato anche il tema della manutenzione e dei controlli, al centro del dibattito in questi giorni anche per i disagi per i cantieri in Liguria (sui quali la Procura di Genova ha aperto un fascicolo e il governatore Giovanni Toti ha chiesto i danni).

Non si sarebbe affrontato, invece, uno dei temi che appare cruciale, cioè quello del controllo della società e di una eventuale uscita dei Benetton. Attualmente Atlantia detiene l'88% di Aspi e si è sempre detta disponibile all'apertura a nuovi partner ma di minoranza. Certo ora che la Consulta ha rimescolato le carte, e spostato gli equilibri di forza, la società dovrà rivalutare la sua offerta, presentata all'inizio di marzo, e giudicata irricevibile e insufficiente dall'esecutivo.

roberto tomasi autostrade per l'italia

Ma le conseguenze della revoca, secondo lo stesso Tomasi, sarebbero "devastanti", quindi è probabile che si cercherà fino all'ultimo di trovare una soluzione compatibile. La situazione è stata oggetto di una prima analisi in un cda di Atlantia già programmato, e che sarà chiamato a riunirsi nuovamente in queste ore per decidere fin dove spingersi con una proposta alternativa che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe anche contemplare una diluizione della quota di Aspi fino a rinunciare al controllo attraverso un aumento di capitale.