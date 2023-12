QUER PASTICCIACCIO BRUTTO SUL MES È SOLO L’ENNESIMA RESA DEI CONTI TRA SALVINI E MELONI – “LA DUCETTA” È RIMASTA SPIAZZATA QUANDO IL LEADER DELLA LEGA HA ORGANIZZATO UN BLITZ IN COMMISSIONE A MONTECITORIO E ORDINATO AI SUOI DI ACCELERARE L’ITER PER PORTARE IL TRATTATO IN AULA – MELONI, PER NON FARSI SUPERARE A DESTRA, LO HA ASSECONDATO FACENDO, PERO’, INCAZZARE I CAPOCCIONI DI BRUXELLES – IL COLPO DA BILIARDO DI SALVINI CHE HA MESSO NEL MIRINO LA PREMIER E AZZOPPATO GIORGETTI (MA GLI ADDETTI AI LIVORI SI CHIEDONO: “QUAL È IL VANTAGGIO?”) - IL DAGOREPORT

ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Francesco Verderami per il “Corriere della Sera”

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI

È stata una sequenza di errori, ritardi, ingenuità nella partita europea, a portare Meloni al «fallo di reazione» sul Mes. E il giorno dopo, nel governo si riconoscono a mezza voce «gli sbagli» compiuti. Il voto alla Camera sul Meccanismo di Stabilità è stato figlio dei passi falsi commessi durante la trattativa a Bruxelles sul pacchetto economico.

Ed è davvero singolare il modo in cui si è arrivati alla decisione: gran parte dei ministri riferiscono infatti di essere stati «colti di sorpresa» e di averlo saputo «praticamente a cose fatte». Il punto è che la stessa premier era rimasta spiazzata dal blitz organizzato da Salvini, che tre giorni fa in commissione a Montecitorio aveva ordinato ai suoi deputati di accelerare l’iter del Mes per portarlo in Aula.

Così Meloni, per non lasciare spazio a destra all’alleato, ha accettato di assecondarlo. E in un solo colpo il capo della Lega ha messo nel mirino la premier — «userà questa tattica con insistenza», avvisa un esponente del governo — e ha azzoppato Giorgetti, che aveva dovuto subire all’Economia ai tempi della formazione dell’esecutivo.

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI - MEME BY OSHO

Ecco la genesi della «rappresaglia», come l’ha definita uno dei leader della maggioranza. Che adesso si domanda: «Dopo averla fatta, che vantaggio ne traiamo?». Perché «il problema è che il governo nella mediazione a Bruxelles è arrivato lungo». E dalle parole del ministro di FdI si capisce chi sia il responsabile del ritardo nella mediazione sul dossier: Giorgetti. Toccava a lui garantire il «pacchetto unico» su cui puntava Meloni.

Ma non è andata secondo le aspettative: sul patto di Stabilità l’Italia non ha ottenuto ciò che sperava; sulla modifica del Bilancio europeo ha subìto la mossa dell’Ungheria che ha fatto slittare la decisione all’anno prossimo; l’intesa sull’Unione bancaria è di là da venire. La premier — resasi conto della situazione — aveva provato in extremis a trovare una sponda in Macron. Ma il presidente francese veniva messo all’angolo dal suo ministro all’Economia Le Maire, con cui non corre buon sangue e che intanto aveva chiuso l’intesa con il collega tedesco.

giorgia meloni matteo salvini atreju

Il triangolo era stato completato dalla Spagna, presidente di turno in Europa. È stata Calviño, titolare spagnola dell’Economia, a gestire l’accordo sul patto di Stabilità, «in pieno conflitto d’interessi», come denuncia un autorevole rappresentante del governo italiano. Già mesi fa a Palazzo Chigi si era riservatamente discussa la questione: perché la rappresentante spagnola che sovrintendeva la trattativa era contemporaneamente candidata alla presidenza della Bei.

meloni salvini

I segnali di allarme non erano però stati colti dal dicastero dell’Economia italiano, che aveva lanciato la candidatura dell’ex ministro Franco alla Banca europea per gli investimenti. Risultato: l’accordo a Bruxelles ha penalizzato l’Italia e — guarda caso — ad ottenere la poltrona della Bei è stata Calviño.

Tanto basta per smontare la tesi che a Roma ci sia un pericoloso governo di estremisti e che a Bruxelles ci sia invece un collegio di educande. Perché se è vero che il voto della Camera sul Mes ha fatto riemergere nel centrodestra antiche (e deleterie) pulsioni sovraniste, è altrettanto vero che nella partita sul patto di Stabilità i sovranisti per eccellenza sono stati Germania e Francia. Indirettamente lo hanno confermato i leader italiani di opposizione, quando hanno accusato Meloni di aver «chinato il capo a Parigi e Berlino».

MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO

D’altronde che a Bruxelles lo spirito comunitario fosse stato sopraffatto dagli interessi nazionali, è stato chiaro quando i ministri dell’Economia tedesco e francese hanno annunciato l’accordo a due senza informare l’Italia. Un gesto che ad alcuni esponenti del governo ha fatto tornare in mente «la risatina di Merkel e Sarkozy su Berlusconi». Così il pateracchio sul Mes a Roma ha coperto le camarille di Parigi, Berlino e Madrid. Ma ciò che il centrodestra non accetta è l’idea (provinciale) che ora l’Italia sia isolata: «Perché quando Francia e Olanda bocciarono la costituzione europea — rammenta Tajani — nessuno li definì nemici dell’Europa».

lotta continua meme su giorgia meloni e matteo salvini by edoardo baraldi