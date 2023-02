QUER PASTICCIACCIO BRUTTO DEL REDDITO – IL GOVERNO PROVA A CORRERE AI RIPARI E RIMEDIARE ALLA CLAMOROSA ABROGAZIONE DEL REATO DI APPROPRAZIONE INDEBITA PER CHI INCASSA IL SUSSIDIO SENZA AVERNE DIRITTO. LA MELONI, CHE INVOCAVA TOLLERAVA ZERO, HA CANCELLATO DI BOTTO TUTTE LE PENE PER I FURBETTI. L’IPOTESI È QUELLA DI INTERVENIRE CON UN DECRETO LEGGE, ANCHE SE IL QUIRINALE HA CHIESTO DI NON ABUSARE DELLA DECRETAZIONE D’URGENZA…

La corsa alla correzione, dopo il pasticcio. Perché l’impunità introdotta per errore per chi prova a incassare il Reddito di cittadinanza senza averne diritto, rivelata ieri da Repubblica, è un boomerang insostenibile per Giorgia Meloni, che ha sempre professato tolleranza zero. La linea matura a Palazzo Chigi e al ministero del Lavoro, tra imbarazzi e rimpalli che coinvolgono anche il Mef e il dicastero della Giustizia. Recita sostanzialmente così: bisogna ripristinare il reato di appropriazione indebita del Reddito, con le relative pene. Cancellate senza accorgersene con la legge di Bilancio. […]

Non c’è spazio per glissare. L’idea è quella di intervenire con un decreto legge, anche se prima si consulterà il Quirinale per verificare la sussistenza dei requisiti.

La prudenza nel governo è massima dopo il richiamo sul decreto Milleproroghe: il capo dello Stato ha invitato a non abusare della decretazione d’urgenza. […]

[…] Il nodo da sciogliere è il contraccolpo della abolitio criminis: in pratica l’abrogazione, inserita nella Finanziaria, dell’articolo 7 della legge che ha introdotto il Rdc, ha come effetto quello di cancellare i reati di appropriazione indebita commessi con la norma ancora in vigore. E quindi le pene, tra cui figura la reclusione, da 2 a 6 anni, per chi presenta documenti falsi per beneficiare del sussidio, e da 1 a 3 per chi omette di comunicare le variazioni del reddito.

Gli effetti del colpo di spugna involontario, denunciati dai Dem, si traducono nella possibilità per i furbetti di chiedere la revoca delle sentenze degli anni passati. Come potrà fare anche chi verrà condannato nel 2023.

[…] Da Fratelli d’Italia arriva […] la spinta ad intervenire subito con un decreto «per chiudere il buco» che si è aperto il primo gennaio, quando è entrata in vigore la legge di bilancio, con la soppressione dei reati e delle pene. Se le modalità di intervento sono in via di definizione, il testo delle nuove norme è ancora da scrivere. Non sarà facile. […]

