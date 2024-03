29 mar 2024 08:09

LE QUERELE TEMERARIE HANNO ROTTO IL CAZZO – MASSIMO GRAMELLINI: “GIORGIA MELONI HA COMMESSO DUE ERRORI: UNO NEL QUERELARE LUCIANO CANFORA E L’ALTRO, ANCORA PIÙ GRAVE, NEL NON AVER RITIRATO LA QUERELA DOPO ESSERE DIVENTATA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO” – “’IO SONO GIORGIA’ NON È PIÙ GIORGIA: NON FINO A QUANDO SARÀ LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. E DA UNA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CI SI ASPETTA CHE RINUNCI A TRASCINARSI DIETRO LE VECCHIE QUERELE, COSÌ COME A FARNE DI NUOVE. NON CERTO PER MAGNANIMITÀ, E NON SOLO PER INTELLIGENZA POLITICA, MA PER SENSO DELLO STATO...”