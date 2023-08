1 ago 2023 19:15

QUESTA CAMERA NON È UN BORDELLO! LE PRIORITÀ DELLA POLITICA: UN DRESS CODE RIGOROSO PER ENTRARE A MONTECITORIO – UN ORDINE DEL GIORNO DI FDI, A PRIMA FIRMA DELL'EX GRILLINO SALVATORE CAIATA, PREVE L'OBBLIGO DI CRAVATA PER GLI UOMINI E DIVIETO DI SCARPE DA TENNIS PER CHIUNQUE ENTRI NEL PALAZZO – IL TESTO, CHE SI VOTERÀ DOMANI, RICHIAMA AL “RISPETTO DEL DECORO FORMALE”…