QUESTA CE LA SEGNIAMO – GIORGIA MELONI NEGA DI VOLER PROCEDERE CON UN RIMPASTO: “NON DIA RETTA ALLE FANTASIE DI CERTI ESPERTI DI GOSSIP”. LA ASPETTIAMO AL VARCO QUALORA DOVESSE SALTARE LA POLTRONA DI DANIELA SANTANCHÈ – “LA POLEMICA DI BONACCINI? È MOLTO NERVOSO. FORSE PER LE SCELTE CHE ABBIAMO FATTO SULLA NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO” – “LA TASSA SUGLI EXTRA-PROFITTI? CI PUÒ ESSERE STATO UN PROBLEMA DI METODO…”

Estratto dell’articolo di Francesco Olivo per “La Stampa”

giorgia meloni al senato

[…] Giorgia Meloni […] trova venti minuti per rispondere alle domande dei cronisti de La Stampa, Corriere della Sera e Repubblica. Nel silenzio degli uliveti di Ceglie Messapica risuonano le accuse all’opposizione politica e sindacale, la rivendicazione delle misure sugli extraprofitti delle banche e gli attacchi durissimi al presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che lamenta il mancato arrivo dei fondi per l’alluvione: «Fa politica sulla pelle dei cittadini».

[…] La manovra è alle porte, i fondi sono pochi. Riuscirete a rifinanziare il taglio del cuneo fiscale che scade a fine anno?

giorgia meloni giancarlo giorgetti

«Sì, è una mia priorità. Il tema dei salari e del potere d’acquisto delle famiglie resta la cosa più importante. Come già nella scorsa manovra, la mia linea è concentrare tutte le risorse sui salari più bassi. Taglio del cuneo, detassazione dei beni di produttività e bonus energia».

C’è il rischio che ogni partito metta le sue bandierine?

«Nei giorni scorsi ho convocato un tavolo con il ministro Giorgetti e i rappresentanti della maggioranza per condividere gli obiettivi e le priorità, siamo tutti d’accordo».

[…] L’economia la preoccupa?

matteo salvini giorgia meloni conferenza stampa sulla manovra

«Io dico che qualche risultato lo vediamo già, l’Italia cresce più di molti dei principali Paesi europei, si registra il record di occupazione e di contratti stabili».

Il Pil però è calato nell’ultimo trimestre.

«C’è una congiuntura internazionale. Se la Germania va in recessione tecnica, è ovvio che qualche contraccolpo c’è, siamo economie interconnesse».

Rifarebbe il decreto sugli extraprofitti delle banche, dopo il crollo in Borsa e le critiche del Financial Times?

«Certo che lo rifarei. È quello che deve fare uno Stato giusto. Io ho il massimo rispetto per il sistema bancario e non c’è in me alcun intento punitivo. Noi siamo intervenuti per sanare una situazione di squilibrio, nata da scelte politiche discutibili della Bce. Le banche sono state veloci ad alzare i tassi dei mutui, ma non altrettanto ad alzare quelli sui depositi. Noi ci siamo concentrati su quello che chiamo margine ingiusto».

Un intervento socialista, dice qualcuno.

bonaccini meloni

«È una concezione un po’ distorta. Non mi ricordo di socialisti che tassano le banche, semmai gli davano soldi pubblici».

Il vicepremier Tajani è rimasto spiazzato, Forza Italia parla di blitz. C’è un problema nella maggioranza?

«Lo capisco. Ma su questi temi è più facile intervenire se le notizie non girano troppo. Quindi ci può essere stato un problema di metodo. Normalmente i partiti della coalizione sono coinvolti, ma questa era una materia molto particolare, sulla quale mi sono assunta la responsabilità di intervenire. Ad Antonio l’ho spiegato».

Giorgetti invece era informato?

«Certo, è il ministro che doveva scrivere il provvedimento. Ma io non ho fatto tutte le riunioni che faccio di solito. C’era anche una questione di tempi, il decreto è stato fatto nell’ultimo Consiglio dei ministri». […] «È un’iniziativa che ho assunto io».

Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen a roma 1

[…] Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini dice che i soldi della ricostruzione non sono arrivati e le chiede un incontro urgente, lo riceverà?

«Mi chiedo se il fatto che voglia incontrarmi voglia dire che non riconosce il ruolo del generale Figliuolo, il commissario straordinario alla ricostruzione».

Quindi non vi vedrete?

«Bonaccini è molto nervoso e non per la ricostruzione».

E per cosa?

«Forse per le scelte che abbiamo fatto sulla nomina del commissario straordinario».

GIORGIA MELONI URSULA VON DER LEYEN STEFANO BONACCINI

[…] I tagli al Pnrr sono un problema?

«Non abbiamo tagliato niente. Le opere verranno portate avanti. Gli obiettivi del Pnrr devono essere strategici, quindi non sulla piccola ringhiera da mille euro. Per questo abbiamo spostato questi interventi su altri voci del bilancio. Bisogna far sì che il Pnrr raggiunga il suo scopo: modernizzare la nazione».

[…] Se dovesse saltare la ministra Daniela Santanchè, partirebbe un rimpasto di governo?

GIORGIA MELONI DANIELA SANTANCHE - MEME BY GRANDE FLAGELLO

«La fermo subito. Non dia retta alle fantasie di certi esperti di gossip».

