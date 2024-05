QUESTA COSA DEL “DETTO” NELLE SCHEDE ELETTORALI STA SFUGGENDO DI MANO. SENTITE ALESSANDRO CECCHI PAONE: “HO CHIESTO DI POTER SCRIVERE ANCHE ‘DETTO PAVONE’ PERCHÉ MOLTI PENSANO CHE IO SIA IMPARENTATO CON RITA PAVONE” – “VANNACCI? NON VOGLIO PARLARE DI PERSONE INTOLLERABILI. NON L’HO MAI CITATO, NON NE HO MAI PARLATO E MAI LO FARÒ. MIO MARITO È NELLO STAFF DI TAJANI: VOTERÀ PER ME? NON PUÒ…”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

l'aria che tira cecchi paone

Perché sulla scheda ho chiesto di poter scrivere anche ‘detto Pavone’? "Perché molti pensano che io sia imparentato con Rita Pavone, nulla di male ma non è vero. E dato che molti avrebbero scritto Pavone, in questo caso non ci saranno problemi”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il candidato alle europee per gli Stati Uniti d’Europa Alessandro Cecchi Paone, intervistato da Giorgio Lauro.

Lei sarà candidato nella stessa circoscrizione di Roberto Vannacci. Pensa di prendere più voti del generale? “Non voglio parlare di persone intollerabili. Non l’ho mai citato, non ne ho mai parlato e mai lo farò”. Come mai poi non è andata più in porto la candidatura di Francesca Pascale? “Anche quella era un’idea di Renzi, in questo periodo poi si è un po’ allontanata da questa idea e alla fine ha scelto di non candidarsi”.

Suo marito è di Fi? “Si, è nello staff della campagna elettorale voluto da Tajani”. Quindi non voterà per lei? “Non può, sta lavorando perché nel centro vada bene Fi. Lui poi - ha concluso il giornalista a Un Giorno da Pecora - vota nel collegio centrale dove segue una candidata di Tajani, non ci sono rischi di conflitto”

