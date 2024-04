QUESTA VOLTA LA MORAL SUASION AMERICANA HA FUNZIONATO – ISRAELE CACCIA I RESPONSABILI DEL “TRAGICO ERRORE” CHE HA PORTATO ALLA MORTE DEI 7 OPERATORI UMANITARI DI “WORLD CENTRAL KITCHEN” A GAZA: “QUELL’INCIDENTE NON SAREBBE DOVUTO ACCADERE, È CONTRARIO AGLI STANDARD OPERATIVI” – ANCORA ALLERTA PER LE MINACCE IRANIANE DOPO IL RAID A DAMASCO: CHIUSE 30 AMBASCIATE ISRAELIANE

ISRAELE, 'ATTACCO A WCK GRAVE ERRORE, VIA I RESPONSABILI'

(ANSA) - I risultati dell'inchiesta dell'esercito sull'uccisione dei 7 operatori umanitari a Gaza hanno mostrato "che quell'incidente non sarebbe dovuto accadere" ed è "contrario agli standard operativi".

"Coloro che hanno approvato il raid - ha continuato l'indagine presentata al capo di stato maggiore Herzi Halevi - erano convinti di colpire operativi armati di Hamas e non impiegati di World Central Kitchen (Wck)". "L'attacco - si spiega - è un grave errore che deriva da una seria mancanza dovuta ad un'identificazione errata, a errori nelle decisioni e a un attacco contrario a standard operativi". L'Idf "solleverà i responsabili".

HAARETZ, '30 AMBASCIATE D'ISRAELE CHIUSE PER MINACCE IRAN'

volontari della ong World Central Kitchen uccisi a gaza

(ANSA) - Circa 30 ambasciate israeliane sono state chiuse nel mondo nel timore di attacchi per le minacce iraniane in seguito al raid al consolato iraniano a Damasco che ha ucciso alti funzionari di Teheran. Lo ha riferito Haaretz che ha citato una fonte diplomatica secondo cui le misure di sicurezza sono state accresciute in tutte le istituzioni israeliane nel mondo dallo scorso 7 ottobre.

BERLINO, 'BASTA PRETESTI, A GAZA SERVONO AIUTI UMANITARI

(ANSA) - "La gente a Gaza ha bisogno adesso degli aiuti umanitari". Lo scrive su X la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbok. "Ci aspettiamo che il governo di Israele implementi velocemente i suoi annunci. Basta con i pretesti", aggiunge.

