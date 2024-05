QUESTA VOLTA IL PIATTO PIANGE DAVVERO: NON CI SONO I SOLDI NEMMENO PER LA MANCETTA ELETTORALE – GIORGIA MELONI HA DOVUTO FARE UN IMBARAZZATISSIMO DIETROFRONT SUGLI OTTANTA EURO NELLE BUSTE PAGA DEGLI ITALIANI: UN REGALINO DI NATALE CHE COSTAVA APPENA 100 MILIONI DI EURO. MA I CONTI SONO TALMENTE DISASTRATI CHE PER IL GOVERNO È IMPOSSIBILE TROVARE PERSINO QUELLI… - IL VIDEOMESSAGGIO DELLA DUCETTA PER IL PRIMO MAGGIO

1. CONTO DA 8 MILIARDI

Estratto dell’articolo di Alessandro Barbera per “La Stampa”

[…] La conferma del disastro in cui versano i conti pubblici è nell'imbarazzatissimo videomessaggio con cui Giorgia Meloni ha dovuto rinunciare a ottanta euro nella busta paga di Natale agli italiani con reddito medio-basso. La soluzione costruita dal fedele viceministro alle Finanze Maurizio Leo costava cento milioni di euro, ma è stato impossibile reperire nei conti di quest'anno persino quelli.

Per avere un ordine di grandezza, cento milioni è meno di quel che mediamente viene messo a disposizione per le prebende locali di deputati e senatori nella legge Finanziaria. Ormai un mese fa il governo ha presentato il Documento di economia e finanza senza indicazioni sul deficit programmatico per il 2025, ovvero senza indicazioni sui vincoli futuri di bilancio. Non era mai accaduto ad un governo nel pieno dei poteri in tempi normali. […]

2. L’OCSE BACCHETTA L’ITALIA: “AGGIUSTATE IL BILANCIO E RIFORMATE LE PENSIONI”

Estratto dell’articolo di Luca Monticelli per “la Stampa”

[…] Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo torna sul regalo da 100 euro a favore dei redditi bassi che il centrodestra ha annunciato proprio a poco più di un mese dal voto europeo.

«Il cuneo fiscale in busta paga si sviluppa in dodici mesi, quindi l'obiettivo è proprio dare una tredicesima di 100 euro, non è una misura elettorale», sostiene Leo parlando alla Camera. Ma ammette che non saranno 100 euro netti: «Sul bonus si applica il 23% di tasse, quindi saranno circa 77 euro, però se il contribuente ha qualche detrazione o deduzione si arriva intorno agli 80 euro». […]

A proposito di bonus, spunta nella bozza del decreto agricoltura un regalo per le aziende agricole e della pesca: chi ha subito una riduzione del volume d'affari nel 2023 pari almeno al 20% rispetto all'anno precedente può ottenere una moratoria di un anno del pagamento delle rate dei mutui: per ottenere l'indennizzo basta «un'autocertificazione che attesti la condizione di accesso al beneficio», si legge nel provvedimento.

La dotazione del Fondo per la sovranità alimentare aumenta di 20 milioni nel prossimo biennio e arrivano anche gli aiuti per le aziende che hanno subito la moria dei kiwi. Infine, spunta una norma che va a penalizzare gli impianti fotovoltaici: non potranno essere collocati nelle zone classificate come «agricole». […]

