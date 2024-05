QUI RADIO COLLE - IL MONITO DI MATTARELLA IN MERITO ALLA RIFORMA DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA ("UN DANNO SEPARARE LE STRADE DI SUD E NORD”) DOVREBBE FAR PREOCCUPARE SALVINI - MARZIO BREDA: “QUESTA È UN’ALLERTA ISTITUZIONALE, UN AVVERTIMENTO ASCIUTTO E AFFILATO, CHE DOVREBBE INDURRE LE FORZE DI GOVERNO A VALUTARE BENE I PROPRI INTENTI. E A PESARLI FINO IN FONDO"

Estratto dell'articolo di Marzio Breda per il “Corriere della Sera”

SERGIO MATTARELLA MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI

È soltanto un brevissimo passaggio in una riflessione che riempie 12 pagine. Due righe, per segnalare che «una separazione delle strade tra territori del Nord e territori del Meridione recherebbe gravi danni agli uni e agli altri».

Asciutto e affilato secondo il suo stile, questo cenno di Sergio Mattarella notifica un avvertimento, un preavviso di attenzione, un’allerta istituzionale sulla riforma dell’autonomia differenziata ormai giunta all’approdo parlamentare.

mattarella salvini

Insomma, come sintetizzerebbero gli anglosassoni, un warning che dovrebbe indurre le forze di governo a valutare bene i propri intenti. E a pesarli fino in fondo. Perché, ha appena anticipato il presidente, semmai «lo sviluppo dell’Italia ha bisogno del rilancio del Mezzogiorno… ed è il caso di sottolineare come una crescita equilibrata e di qualità del Sud assicuri grande beneficio all’intero territorio nazionale».

Il capo dello Stato anticipa dalla Calabria il discorso del Primo Maggio e stavolta aggiunge ai temi più prevedibili l’ammonimento sul dossier caro alla Lega, lasciando intendere che ne seguirà il perfezionamento alle Camere.

mattarella salvini

Comunque, tutto si tiene nel suo pensiero. A partire da un ricordo della Costituzione, da cui ricava che è giusto far festa, purché nella consapevolezza che, stendendo la formula dell’articolo 1, si volle segnalare come la Repubblica è «fondata non sul privilegio, non sulla fatica altrui, ma sul lavoro di tutti».

E questo è «l’elemento base della nostra identità democratica», sillaba, in una digressione coerente con la sua idea di Stato-comunità. Infatti, proprio quella parola offre «l’indicazione di un modello sociale vivo, proiettato verso la coesione e la solidarietà». […]

matteo salvini giura da ministro davanti a mattarella e meloni

E, forse non a caso, dopo l’infelice performance del generale Vannacci, cita «le difficoltà di chi sopporta una disabilità», con il peso degli «oneri di assistenza che spingono nel bisogno anche famiglie di chi un lavoro ce l’ha».

Luci e ombre. Come sempre. Con un elogio del comparto agroalimentare, che nella dinamica dei distretti industriali tipici dell’Italia, «può favorire il dialogo sociale e quello tra imprese e sindacati». Che sono, questi ultimi, «interlocutori insopprimibili per lo sviluppo di una fruttuosa contrattazione collettiva» e anche perché «il welfare non smarrisca il suo carattere universalistico». […]

salvini e il mattarella bis meme la donna candidata da salvini e conte matteo salvini e il bis di mattarella meme SERGIO MATTARELLA MATTEO SALVINI MEME