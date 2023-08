QUI RADIO COLLE – COME REAGIRÀ SERGIO MATTARELLA, CHE HA INVITATO PIÙ VOLTE A NON ABUSARE DELLA DECRETAZIONE D’URGENZA, ALL’ENNESIMO PROVVEDIMENTO “SALSICCIA”? UGO MAGRI: “SE LE URGENZE CUI LA PREMIER INTENDE FAR FRONTE SONO REALI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA HA POCHE ARMI PER METTERSI DI TRAVERSO" - MA "SE IL GOVERNO PROCEDERÀ COME UN PANZER CON I DECRETI-SALSICCIA, NONOSTANTE I RICHIAMI DI MATTARELLA, PRESTO O TARDI DOVRÀ VEDERSELA CON LA CONSULTA…”

Estratto dell’articolo di Ugo Magri per “la Stampa”

giorgia meloni sergio mattarella

Dinanzi ai due nuovi decreti "omnibus", che sarebbe meglio definire "salsiccia" perché dentro c'è di tutto, dai tassisti ai granchi blu, dalla cybersicurezza al caro-voli, dal golden-power al Ponte sullo Stretto, il pensiero corre al presidente della Repubblica: autorizzerà il governo a emanarli nonostante mille volte lui e i suoi predecessori avessero lamentato questo brutto vizio di insaccare in uno stesso provvedimento questioni che non c'entrano nulla tra loro?

GIORGIA MELONI SERGIO MATTARELLA

A prima vista può sembrare sciatteria legislativa, semplicemente un modo per fare […] in fretta […]; in realtà, dietro i decreti onnicomprensivi si nasconde spesso una malizia, cioè il tentativo del governo di imporre al Parlamento una decisione in blocco, un prendere o lasciare.

Ragion per cui i primi a ribellarsi contro queste forzature dovrebbero essere i presidenti delle due Camere, che non a caso Sergio Mattarella ha già più volte interpellato […]. Chissà se Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana stavolta avranno qualcosa da obiettare.

giorgia meloni ignazio la russa sergio mattarella lorenzo fontana silvana sciarra parata 2 giugno 2023

Quanto al capo dello Stato, la sua firma ai decreti è subordinata a un esame che inizierà non appena i provvedimenti arriveranno sul suo tavolo (il breve tragitto tra palazzo Chigi e Quirinale richiede a volte intere settimane).

Azzardare previsioni su come si regolerà Mattarella […] al momento sembra prematuro. I giuristi di casa sul Colle si limitano a osservare che di decreti "omnibus" non mancano i precedenti, purtroppo; ce ne sono stati anche prima del governo Meloni; e se le urgenze cui la premier intende far fronte sono reali, il presidente della Repubblica ha poche armi per mettersi di traverso.

giorgia meloni ignazio la russa e sergio mattarella all altare della patria 25 aprile 2023

Nello stesso tempo, fa notare chi se ne intende, la Corte costituzionale è più volte intervenuta per far rispettare il requisito dell'«omogeneità» per materia, ad esempio nel 2014 e poi nel 2019. E se il governo procederà come un panzer con i decreti-salsiccia, nonostante i richiami di Mattarella, presto o tardi dovrà vedersela con la Consulta. Che in fondo sta lì apposta.

sergio mattarella giorgia meloni sergio mattarella e giorgia meloni alla scuola nazionale dell amministrazione 1 beppe sala ursula von der leyen sergio mattarella ignazio la russa giorgia meloni palco reale scala 2022 ignazio la russa sergio mattarella giorgia meloni