QUI RADIO MELONI – LA DUCETTA, OSPITE DI RTL 102.5

GIORGIA MELONI A RTL 102.5

MELONI, SINDACATI CHE CHIEDONO SALARIO MINIMO SIANO COERENTI

(ANSA) - "La bagarre alla Camera? Un po' sorrido, M5s, Pd ci dicono che il salario minimo è l'unica cosa che va fatta in Italia ma in dieci anni al governo non l'hanno fatta, e mi stupisce la posizione di alcuni sindacati che vanno in piazza per rivendicare il salario minimo e quando vanno a trattare i contratti collettivi accettano contratti con poco più di cinque euro all'ora come accaduto di recente con il contratto della sicurezza privata. Bisognerebbe sedere un po' coerenti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di Non Stop News, su Rtl 102.5.

GIORGIA MELONI A RTL 102.5

MELONI, POCHI MA RUMOROSI MAGISTRATI VANNO OLTRE LORO RUOLO

(ANSA) - "Non vedo alcuno scontro tra politica e magistratura, non potrebbe venire da me, persona di destra con grande rispetto per chi serve lo Stato. Poi in Italia c'è una piccola, piccolissima ma rumorosa parte della magistratura che per ragioni ideologiche ritiene di fare altro rispetto al suo ruolo, disapplicando provvedimenti di un governo che non condivide. Mi ha colpito ancor di più l'Anm: dice che la riforma costituzionale voluta da governo è un attacco alla magistratura, che non viene neanche toccata, e addirittura una deriva antidemocratica". Cos' la premier Giorgia Meloni a Non Stop News, su Rtl 102.5.

MELONI, SINISTRA CONTESTA ALBANIA PERCHÉ SPERA CHE FALLIAMO

(ANSA) - L'accordo con l'Albania sui migranti è "innovativo, utile e rappresentare un precedente che si può fare in molte nazioni nel pieno rispetto del diritto internazionale". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ospite di Rtl 102.5. "Non so perché la sinistra lo contesti così", forse "perché sperano che non riusciamo a risolvere il problema, cosa che noi contiamo di fare in una realtà in cui ci confrontiamo con flussi senza precedenti".

GIORGIA MELONI A RTL 102.5

MELONI, PD CONTRO RAMA? AIUTARE ITALIA NON È DI SINISTRA..

(ANSA) - "Il Pd ha cercato di cacciare il povero Edi Rama che è socialista dal Pse perché evidentemente aiutare l'Italia non è di sinistra". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Rtl 102.5 a proposito dell'accordo con l'Albania sui migranti. (ANSA).

MELONI, È STATO UN ANNO TOSTO, VIVIAMO GIORNO PER GIORNO

(ANSA) - "Un Anno tosto? Sì, è la parola più facile per raccontare un anno in cui accaduto tutto quello che poteva accadere, il segreto è un po' vivere giorno per giorno, come direbbe Rambo. cerchiamo affrontare ogni problema in modo più pragmatico e serio possibile facendo gli interessi dei cittadini italiani. Nel disastro che ci siamo trovati a gestiremo per la situazione italiana e internazionali i risultati racontando ci un lavoro farro con serietà". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di Non Stop News, su Rtl 102.5. (ANSA).

MELONI, TUTTI BUONI A FAR LE MANOVRE QUANDO CI SONO SOLDI...

GIORGIA MELONI A RTL 102.5

(ANSA) - "La manovra è stato un lavoro difficile. A farle quando ci sono i soldi sono buoni tutti...". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di Non Stop News, su Rtl 102.5. "Noi partivamo da una situazione molto complessa, per mettere due numeri in fila: abbiamo 13 miliardi in più di interessi sul debito per l'aumento dei tassi della Bce e 20 miliardi di crediti superbonus - ha notato -. Partivamo con -33 miliardi, ciononostante abbiamo fatto una manovra da 28 miliardi, concentrando le risorse su poche grandi priorità, come la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, il mantenimento del cuneo contributivo, abbiamo iniziato la riforma fiscale accorpando le prime due aliquote, e adeguato le pensioni, particolarmente quelle più basse sulla sanità, con un aumento che lo porta al massimo storico. E ci siamo anche occupati di famiglia e natalità".

++ MELONI, CRITICA IL PREMIERATO CHI FACEVA I GOVERNI NEI PALAZZI

GIORGIA MELONI A RTL 102.5

(ANSA) - "Certe critiche" al disegno di legge sul premierato "dimostrano che non si sa che cosa dire su questa riforma, perché noi non abbiamo toccato i poteri del presidente della Repubblica. Abbiamo volutamente lasciato inalterato il valore e il ruolo del presidente della Repubblica, in questo caso di Sergio Mattarella, che è una figura che sicuramente per gli italiani rappresenta un assoluto punto riferimento". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di Non Stop News, su Rtl 102.5. Chi contesta la riforma, era "abituato a fare il bello e cattivo tempo facendo e disfacendo il governo nei palazzi".

MELONI, A REFERENDUM ITALIANI DECIDONO SE ESSERE PADRONI DESTINO

(ANSA) - "Io penso" che quella del premierato "sia la riforma dalla quale dipendono tutte le altre, so che ci sarà un sacco di gente che si muoverà contro questo, faranno di tutto per impedire di approvarla. Penso che alla fine si arriverà al referendum perché vedo molto difficile che si possa trovare un accordo in Parlamento: quando la riforma arriverà al referendum chiederemo agli italiani che vogliono fare. Saranno gli italiani a decidere se domani vogliono essere padroni di questo destino o se vogliono continuare a farlo fare a chi obiettivamente ha pensato di essere padrone delle istituzioni e non lo è". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di Non Stop News, su Rtl 102.5.

MELONI, DELLE MIE QUESTIONI PERSONALI SI È PARLATO SENZA PIETÀ

(ANSA) - "A volte si è parlato delle mie questioni personali senza pietà, però alla fine con l'elmetto in testa si combatte". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di Non Stop News, su Rtl 102.5.

MELONI, SEGRETI? POCHI, LA MIA VITA È TUTTA IN PIAZZA

(ANSA) - "Di segreti me ne sono rimasti pochi perché la mia vita è tutta in piazza". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di Non Stop News, su Rtl 102.5, rispondendo a una domanda del conduttore sul contenuto delle sue agende.

