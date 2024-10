21 ott 2024 12:48

QUI RADIO TONINELLI! - SUI SOCIAL L'EX MINISTRO GRILLINO È UN FIUME IN PIENA, PASSA IL TEMPO A COMMENTARE LE BEGHE INTERNE DEL MOVIMENTO, ANDANDO IN CULO A CONTE: "C'E' UN 'GRILLICIDIO' IN ATTO, SENZA BEPPE IL M5S NON ESISTE. SE VENISSE CACCIATO IL FONDATORE, E VENISSE CANCELLATO IL LIMITE DEI DUE MANDATI, DIVENTEREBBE PARTITO COME GLI ALTRI, PADRONALE" - IL 23 E 24 NOVEMBRE SI TERRA' LA COSTITUENTE DEL MOVIMENTO, IN CUI SI DISCUTERÀ DELL'ELIMINAZIONE DEL RUOLO DEL GARANTE...