QUI RADIO WASHINGTON, PARLA SHAWN CROWLEY, INCARICATO D’AFFARI DELL’AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI A ROMA: “LE PAROLE DI BERLUSCONI SU ZELENSKY? PENSO CHE BERLUSCONI STIA PENSANDO AL 2002, A PRATICA DI MARE, L’ANNO IN CUI CREDE DI AVER AIUTATO A METTER FINE ALLA GUERRA FREDDA; SAREBBE PIÙ APPROPRIATO IL RIFERIMENTO A MONACO 1938 QUANDO GLI EUROPEI SI ILLUSERO DI POTER FERMARE HITLER CONCEDENDOGLI I SUDETI CHE APPARTENEVANO ALLA CECOSLOVACCHIA - AGLI ITALIANI CHE SCENDONO IN PIAZZA PER LA PACE RICORDO CHE NEL 1943 L’ITALIA FIRMÒ UN ARMISTIZIO: SE GLI ALLEATI AVESSERO VOLUTO LA PACE AD OGNI COSTO, TUTTA L’ITALIA A NORD DI MONTE CASSINO SAREBBE RIMASTA SOTTO L’OCCUPAZIONE NAZISTA”

Estratto dell’articolo di Francesco Bei per “la Repubblica”

[…] Shawn Crowley è l’incaricato d’affari che “regge” dal luglio dello scorso anno l’ambasciata degli Stati Uniti a Roma. Diplomatico di carriera, ha un curriculum costruito sulle relazioni tra gli Usa e l’Europa occidentale. […] guarda con apprezzamento allo sforzo italiano per l’Ucraina, non senza qualche preoccupazione per le posizioni di Silvio Berlusconi contro Zelensky e a favore di Putin. Per il leader di Forza Italia l’invito è quello di ripassare le lezioni della Storia. A partire dalla conferenza di Monaco del 1938, quando gli europei si illusero di poter fermare Hitler concedendogli i Sudeti che appartenevano alla Cecoslovacchia.

Abbiamo ascoltato il discorso di Putin, le sue minacce, il ribaltamento della realtà. Che giudizio ne dà? Vi preoccupa l’annuncio della sospensione del trattato Start sulle armi nucleari?

«[…] Non penso comunque che fossimo noi i destinatari quanto l’opinione pubblica interna. Per quanto riguarda invece il controllo delle armi, negli ultimi anni Putin è tornato indietro rispetto a tutti i progressi che erano stati fatti […] non è solo in discussione il trattato Start, ma molti altri compreso il Cfe (sulla riduzione delle forze convenzionali in Europa, ndr) che la Russia ha violato da molto tempo».

Sembra si stia entrando in una fase nuova della guerra, con i russi che provano a dare una spallata potente per chiudere la partita una volta per tutte. D’altra parte le armi occidentali arrivano sul campo di battaglia con il contagocce. Gli ucraini riusciranno a resistere all’offensiva di primavera?

«Ormai tutti hanno capito che non bisogna sottovalutare gli ucraini. […] sono convinto che Putin resterà sorpreso anche per l’esito finale del conflitto che ha scatenato violando la Carta dell’Onu».

Zelensky a Repubblica ha detto che, con l’aiuto occidentale, la guerra potrebbe essere breve. Qual è la sua previsione?

«Non faccio previsioni. Dico solo che la durata della guerra dipende da una sola persona: Vladimir Putin. Può cessare la guerra oggi stesso se vuole, gli ucraini invece non possono smettere di combattere perché, se lo facessero, l’Ucraina cesserebbe di esistere. […] fornire agli ucraini gli strumenti per difendere le loro case, le loro famiglie […] è l’unico modo per far capire alla Russia che non prevarrà e per costringerla a valutare la pace come unica alternativa possibile all’aggressione».

I sondaggi indicano che un numero crescente di italiani è stanco della guerra e vorrebbe smetterla con l’invio di armi all’Ucraina. Berlusconi si è fatto interprete di questo sentimento. Perché sbaglia?

«È normale guardare alla Storia per cercare di capire cosa accadrà nel futuro. Penso che Berlusconi stia pensando al 2002, a Pratica di Mare, l’anno in cui crede di aver aiutato a metter fine alla guerra fredda; io penso al contrario che sarebbe più appropriato il riferimento a Monaco 1938 […] Berlusconi vive in un Paese dove è libero di esprimere la sua opinione, tutti noi abbiamo combattuto perché quel diritto venisse garantito. È un peccato però che Alexei Navalny e tanti altri come lui non ne possano godere in Russia».

Tra qualche giorno sono attese nuove manifestazioni in Italia per la pace. Che cosa vorrebbe dire a quelli che scenderanno in piazza, persone convinte che non si stia facendo molto per trovare una via d’uscita diplomatica?

« […] Putin può interrompere la guerra in ogni momento. Io capisco chi ha paura e vuole la pace. Ma quando manifesti devi sapere a favore di chi e contro chi lo fai. La persona che dovrebbe ricevere questo messaggio più di tutti è Putin, ma se uno prova a scendere in piazza a Mosca per chiedere la pace finisce dritto in prigione.

Agli italiani ricordo che nel 1943 l’Italia firmò un armistizio: se gli Alleati avessero voluto la pace ad ogni costo, tutta l’Italia a nord di Monte Cassino sarebbe rimasta sotto l’occupazione nazista. […]».

Meloni è andata a Kiev a garantire il sostegno italiano a 360 gradi. Vede qualche crepa nel fronte politico?

«No, al contrario. […] quello che conta alla fine sono i voti in Parlamento e le posizioni ufficiali, che sono sempre rimaste a favore dell’Ucraina e questo vale anche per Forza Italia e per la Lega […]».

Si è stupito per le polemiche sulla partecipazione di Zelensky a Sanremo da parte di molti esponenti politici, a partire da Salvini?

«[…] gli eventi culturali possono avere un ruolo molto importante nel ricordare alle persone cosa sta accadendo nel mondo. Zelensky del resto ha parlato agli Oscar e a moltissimi altri eventi in tutto il mondo…[…] Ospitare Zelensky a Sanremo sarebbe servito a dimostrare a tutto il mondo che la brutale aggressione russa non sta avendo successo, […]».

