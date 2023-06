QUI LO SCRIVO E QUI LO NEGO – L'ULTIMA POLEMICA SUL PREMIER BRITANNICO, RISHI SUNAK, RIGUARDA LA STILOGRAFICA CHE UTILIZZA SEMPRE, ANCHE PER FIRMARE I DOCUMENTI UFFICIALI. È UN MODELLO DA 5 STERLINE COMUNISSIMO, CHE HA UNA CARATTERISTICA: È CANCELLABILE – IL “GUARDIAN” ATTACCA: “NON È CORRETTO E TRASPARENTE”. LE OPPOSIZIONI IRONIZZANO: “NEANCHE COSÌ SUNAK RIUSCIRÀ A FAR SPARIRE I DISASTRI FATTI DAL SUO GOVERNO” – VIDEO

La penna magica di Rishi Sunak firma l’ultima controversia per il primo ministro britannico. Che, si scopre ora, ha sempre utilizzato in documenti e appuntamenti ufficiali la Pilot V. Una penna stilografica da 5 sterline, molto diffusa in Inghilterra, che però ha anche un’altra caratteristica: è cancellabile.

[…] Il primo a farlo notare è stato il “Guardian”. Infatti, a guardare foto e video ufficiali, Sunak ha sempre la Pilot V in mano, anche durante i consigli dei ministri al Numero 10 di Downing Street o per esempio durante la recente conferenza stampa con Ursula Von Der Leyen a Windsor per annunciare il nuovo accordo Uk-Ue sull’Irlanda del Nord.

Rivedendo filmati e istantanee, con la penna stilografica cancellabile Sunak prende appunti, scrive qualche nota sui documenti ufficiali di Downing Street, addirittura firma un accordo bilaterale con la Svizzera circa due anni fa quando era ancora cancelliere dello Scacchiere, ossia ministro delle Finanze del governo di Boris Johnson, prima della caduta di quest’ultimo e dell’ascesa di Sunak.

Le opposizioni, il Labour e i Lib-Dem protestano, ma sono anche sarcastiche: “Neanche con la Pilot V Sunak riuscirà a cancellare i disastri fatti dal governo suo e di 13 anni di esecutivi conservatori”. Downing Street però reagisce. La portavoce del primo ministro respinge tutte le accuse: “Questa penna è comunissima, è usata da milioni di britannici e anche a Whitehall è molto diffusa. Inoltre, il primo ministro non ha mai cancellato nulla delle sue note e dei suoi appunti sui documenti ufficiali”. […]

rishi sunak e la sua penna cancellabile 1 rishi sunak e la sua penna cancellabile 2