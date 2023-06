QUIRINAL “REPORT” – SIGFRIDO RANUCCI RACCONTA IL RICEVIMENTO AL QUIRINALE PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA, A “UN GIORNO DA PECORA”: “MI HA SALUTATO SALVINI E LA COSA MI HA FATTO MOLTO PIACERE. AVEVA UNA FACCIA SORPRESA MA MI HA DETTO SUBITO: ‘AH, CIAO!’. E IO GLI HO RISPOSTO ‘BUONASERA, SIGNOR MINISTRO’” – “HO VISTO ANCHE ELLY SCHLEIN. È STATA DIVORATA DA TUTTI, C’ERA UNA CURIOSITÀ MORBOSA. CI SIAMO SALUTATI, LEI MI HA CHIESTO DI ACCOMPAGNARLA A PRENDERE UN BICCHIERE D’ACQUA MA NON ABBIAMO FATTO IN TEMPO: CI HA INTERROTTO…”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Chi ho incontrato ieri al ricevimento al Quirinale? “Mi ha salutato Salvini e la cosa mi ha fatto molto piacere.

Ci siamo incontrati per caso, lui aveva una faccia un po’ sorpresa ma mi ha detto subito: ‘ah, ciao!’. E io gli ho risposto ‘buonasera, signor ministro’”.

Lo racconta a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Ha visto anche la segretaria del Pd Elly Schlein? “Si e mi ha sorpreso, è stata letteralmente divorata da tutti, compresi i politici di c.destra che l’hanno salutata, evidentemente c’era una curiosità morbosa”.

Cosa vi siete detti? “Ci siamo salutati, lei mi aveva anche chiesto di accompagnarla a prendere un bicchiere d’acqua ma non abbiamo fatto in tempo: chi ha interrotto Salvini”. Di nuovo? “Si - ha detto a Rai Radio1 Ranucci - voleva salutarla di persona. E Schlein ha accettato”.

2 - TV, RANUCCI: REPORT ALLA DOMENICA? NESSUNA NOTIZIA PER ORA, FAREMO VALUTAZIONI CON CHI DI DOVERE; SE ME LO CHIEDESSERO? AMO LE SFIDE, SE QUESTO E’ BENE PER AZIENDA MI IMPEGNO PER OTTENERE RISULTATO MIGLIORE

SIGFRIDO RANUCCI A UN GIORNO DA PECORA

Se è confermato che Report andrà in onda di domenica? “No, non ho ancora avuto nessuna notizia e su questa cosa bisogna fare delle serie valutazioni, le faremo con chi di dovere”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. A lei piacerebbe cambiare giorno di messa in onda? “Io vorrei capire innanzitutto la motivazione dello spostamento, perché abbiamo fatto una grande fatica a passare dal 4% al 9-10%...” Se fosse per lei cosa sceglierebbe di fare? “Amo le sfide: se mi si dice che c’è da fare questa cosa perché è la soluzione migliore per il bene dell’azienda – ha detto Ranucci a Un Giorno da Pecora - io mi impegnerò per ottenere il risultato migliore.”

