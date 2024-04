26 apr 2024 15:30

"IL 25 APRILE È UNA DATA DI CUI LA SINISTRA VUOLE APPROPRIARSI PER ATTACCARE IL CENTRODESTRA" - DOPO GIORGIA MELONI, ANCHE SALVINI LA BUTTA IN CACIARA PUR DI NON DIRSI "ANTIFASCISTA": “SONO CONTRO TUTTI I TOTALITARISMI E LE DITTATURE. PENSARE CHE IN ITALIA POSSO TORNARE IL FASCISMO È UN’ASSURDITÀ. BASTI PENSARE AI FISCHI ALLA BRIGATA EBRAICA: UNA VERGOGNA" - "IL MALESSERE INTERNO ALLA LEGA? È DA ANNI CHE I GIORNALI PARLANO DI FRONDE, MA ALLUNGANO LA VITA A ME E ALLA LEGA” (E QUESTA CE LA SEGNAMO!)