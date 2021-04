"C'E' SINTONIA TRA BIDEN E DRAGHI. LE FORZE STRANIERE DEVONO LASCIARE LA LIBIA" - CON UN DOPPIO COLPO L'INCARICATO D'AFFARI PRESSO L'AMBASCIATA AMERICANA A ROMA, THOMAS SMITHAM, MANDA UN MESSAGGIO A EUROPEI, RUSSI, CINESI E TURCHI - "I RAPPORTI CON L'ITALIA SONO MOLTO IMPORTANTI PER NOI E LA NUOVA AMMINISTRAZIONE VUOLE RAFFORZARE E RINNOVARE I LEGAMI…"

joe biden

AMBASCIATA USA, C'È SINTONIA TRA BIDEN E DRAGHI

(ANSA) - "C'è sintonia tra l'amministrazione Biden e il governo Draghi. Possiamo lavorare insieme su tanti temi importanti". Lo ha detto in un Forum all'ANSA Thomas Smitham, Incaricato d'Affari Usa, sottolineando che in questo momento c'è sintonia anche tra Usa e Ue. "I rapporti con l'Italia sono molto importanti per noi e la nuova amministrazione vuole rafforzare e rinnovare i legami. In questo contesto la visita di Di Maio a Washington è stata molto importante, è stato un onore accoglierlo come primo ministro degli Esteri. Apprezziamo poi - ha aggiunto Smitham - le parole di Mattarella in occasione dei 160 anni della nostre relazioni".

MARIO DRAGHI

AMBASCIATA USA, LE FORZE STRANIERE LASCINO LA LIBIA

(ANSA) - "La Libia è estramamente importante per l'Italia e Blinken e Di Maio hanno parlato nel loro incontro a Washington della necessità di collaborare di più su questo tema. La nostra posizione, comune con Roma, è che le forze straniere debbano lasciare il Paese". Lo ha detto in un forum all'ANSA Thomas Smitham, Incaricato d'Affari presso l'ambasciata Usa in Italia. "Tra poche settimane arriverà qui il nostro ambasciatore in Libia per avere un colloquio con l'Italia su questo tema così importante", ha sottolineato l'attuale numero uno dell'ambasciata.

IL SEGRETATIO DI STATO USA blinken E LUIGI DI MAIO