"UN'ALLEANZA IN EUROPA CON I CONSERVATORI DI VOX E GIORGIA MELONI? CIASCUNO HA IL SUO PROGETTO POLITICO, ABBIAMO GIÀ LE NOSTRE ALLEANZE" - ISABEL DÍAZ AYUSO, RAMPANTE POLITICA 44ENNE DEL PARTITO POPOLARE SPAGNOLO ESCLUDE L’IPOTESI DI UN’ALLEANZA IN EUROPA CON LA DESTRA PIÙ "ESTREMA" - IL 23 LUGLIO SI TERRANNO LE ELEZIONI GENERALI IN SPAGNA. ISABEL DÍAZ AYUSO: "SE NON CI SARANNO I NUMERI DOVREMMO FARE UN ACCORDO CON VOX MA LORO SBAGLIANO A..."

Al voto regionale del 28 maggio ha sbancato. Isabel Natividad Díaz Ayuso, 44 anni, ri-eletta governatrice della Comunità autonoma di Madrid, per la terza volta e con la maggioranza assoluta dei voti, è «il fenomeno» della politica spagnola. Non è un caso se il presidente del Partito popolare Alberto Nuñez Feijóo — ben più pacato e moderato di lei — abbia voluto accanto la vulcanica e rampantissima «presidenta» per lanciare la campagna del Pp in vista delle elezioni generali del 23 luglio.

Il «modello Madrid» sembra però irraggiungibile a livello nazionale, come in tante regioni dove il Pp ha dovuto scendere a patti con la destra. Lei ruppe l’alleanza con Vox dicendo «con voi è quasi impossibile capirsi». Non sarà difficile governare la Spagna con loro?

«Nell’attuale scenario dobbiamo raccogliere un’ampia maggioranza e avere un progetto unico, intorno al Partito popolare. Come ho fatto io nei mesi scorsi. Se alla fine non ci saranno i numeri, evidentemente dovremo trovare un accordo. In ogni caso, sarà un equilibrio di forze diverse.

La situazione in Spagna non è come propaganda il presidente del governo, dentro e fuori dalle nostre frontiere. Non bisogna dimenticare che Pedro Sánchez governa con chi ha commesso gravi delitti contro l’integrità territoriale della Spagna, ha concesso l’indulto a condannati, ha modificato il codice penale per beneficiare i suoi amici, governa con i comunisti di Podemos e l’appoggio esterno di Eh Bildu (nazionalisti baschi, ndr ), eredi della banda terrorista Eta».

L’alleanza con Eh Bildu non è comparabile a quella con Vox, che nega l’esistenza della violenza di genere e il cambiamento climatico?

«Vox non ha condannati per delitti di sangue nelle sue liste elettorali. Un’altra cosa è ciò che io penso della violenza che soffrono le donne, che va sradicata. È una lotta di tutti e non può essere messa in discussione. Sì, Vox ha un problema al riguardo ma il Pp non lo condivide.

Se Vox decide di non rendere omaggio alle donne vittime di tale violenza, e si chiude in questo atteggiamento, sarà un suo problema, non dell’immensa maggioranza della società spagnola. D’altra parte, non si possono neppure fare, come sta accadendo in vari Paesi europei, leggi per cui la presunzione di innocenza di un uomo è diversa da quella di una donna. Dobbiamo essere uguali davanti alle opportunità e anche davanti alla legge».

Come cambierebbe il ruolo della Spagna in Europa con un governo Pp-Vox?

«Il Pp è sempre stato un fermo difensore delle istituzioni europee e del valore dell’alleanza comune. Ciascuno ha il suo progetto politico in Europa. Noi non cambieremo nulla della nostra essenza».

Scarta l’ipotesi di un’alleanza dei popolari europei con il gruppo dei Conservatori guidato da Giorgia Meloni e di cui fa parte Vox?

«Il Pp ha già le sue alleanze, la sua famiglia, in Europa. Un’altra cosa è che un ramo politico e un altro, su alcuni temi, cerchino un avvicinamento. Perché no?».

[…] Alla Spagna piacerebbe il leader di Vox, Abascal, come vicepresidente del governo?

«A me piacerebbe avere una donna vicepresidente, e del Partito popolare».

Potrebbe essere lei?

«No»... ride... «Sono da poco stata rieletta a Madrid, ho preso un impegno politico. So qual è il mio posto, qui».

Vox, invece, vorrà la vicepresidenza del governo...

«Dipenderà dal numero di deputati che otterrà. Se sarà molto basso, non saranno nelle condizioni di boicottare il cambio politico per delle poltrone. Decideranno gli spagnoli nelle urne e dovremo rispettare la loro scelta».

