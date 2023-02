"L'ELEZIONE DI ELLY SCHLEIN CHIUDE DEFINITIVAMENTE LA FASE DEL RENZISMO" - DOPO AVER EVOCATO LO SCIOGLIMENTO DEL PD, ROSY BINDI INCALZA IL NUOVO SEGRETARIO DEM A "UN GIORNO DA PECORA": "NON MI PIACE IL SILENZIO SULLA GUERRA IN UCRANIA, SARÒ MOLTO ATTENTA SU QUESTO TEMA (ELLY, TREMA!). LA SCHLEIN DEVE DIRE PAROLE CHIARE. LA PRIMA COSA CHE DOVREBBE FARE È..." - VIDEO!

Da “Un Giorno da Pecora – Rai Radio1”

rosy bindi foto di bacco (2)

"La prima cosa che dovrebbe fare Schlein dovrebbe essere andare a Crotone dov'è avvenuta la terribile strage di migranti”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Rosy Bindi, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Lei aveva sostenuto che il Pd andasse sciolto. E invece sembrerebbe potersi rilanciare dopo le primarie.

rosy bindi foto di bacco (1)

“Lo scioglimento non è avvenuto ma di fatto Schlein ha detto di voler cambiare tutto, quindi…” Cosa non le piace, invece, della nuova leader Pd? “Non mi piace il silenzio sulla guerra in Ucrania - ha affermato Bindi a Un Giorno da Pecora - sarò molto attenta su questo tema.

ELLY SCHLEIN E STEFANO BONACCINI

Dovrebbe dire parole chiare a riguardo, in gioco c'è un nuovo assetto mondiale”. In conclusione, è ottimista sulla nuova guida del partito? “Sono fiduciosa, della nuova segretaria penso bene. E comunque – ha concluso a Rai Radio1 Bindi - l’elezione di Schlein chiude definitivamente la fase del renzismo senza però cancellare la costante ricerca di un leader da parte del partito”.

elly schlein 3

Beppe Fioroni ha appena detto addio al PD perché, a suo avviso, non ci sarebbe spazio per i cattolici. Lei cosa ne pensa? “Invocare questa categoria per collocarsi in una posizione moderata oggi mi sembra una stranezza”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Rosy Bindi, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Lei aveva sostenuto che il Pd andasse sciolto.