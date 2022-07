DRAGHI HA APPENA LASCIATO IL QUIRINALE: CHE SUCCEDE ADESSO? IL CDM, CONVOCATO PER LE 15.30, È STATO MESSO IN “STAND-BY”, E POTREBBE ESSERE RIUNITO PIÙ TARDI. SEGNO CHE, COME HA DETTO GIORGETTI, POTREBBERO ESSERCI I “TEMPI SUPPLEMENTARI” – BRUXELLES INTANTO TAGLIA LE STIME DI CRESCITA E I MERCATI HANNO GIÀ PARLATO: LA BORSA TRACOLLA, MENTRE LO SPREAD CALA LIEVEMENTE DURANTE L’INCONTRO TRA “MARIOPIO” E “SUPER-SERGIO” – “ADNKRONOS”: “GRILLO È IN LINEA TOTALE CON CONTE”