2 mar 2023 18:32

"L'IMPREVISTO, PER SCHLEIN, È ANNIDATO NEL SUO STESSO PARTITO" - MASSIMO FRANCO: "RIGUARDA NON SOLO LE RESISTENZE DI CHI L’HA AVVERSATA, MA ANCHE LE PRESSIONI DI CHI L’HA FATTA ELEGGERE". TRADOTTO: COME DAGO-RIVELATO, ELLY DEVE TENERE A BADA I VECCHI VOLPONI ROSICONI (FRANCESCHINI-BETTINI-ORLANDO) - IL POSSIBILE BOOMERANG SULLE ARMI IN UCRAINA: "UN MODO PER ADDITARE LA SUA LEADERSHIP, SE APPOGGIASSE ANCORA SANZIONI E AIUTI MILITARI, COME CONTRADDITTORIA E DUNQUE DA NON PREFERIRE AL PACIFISMO GRILLINO..."