"E' PURE GOBBA!" A ELLY MANCAVA SOLO QUESTA - LE SI PUO’ PERDONARE IL FATTO CHE SIA MULTIGENDER, RADICAL CHIC, 'GRETINA' MA NON IL TIFO PER LA JUVENTUS - INTERVISTATA DA "UN GIORNO DA PECORA", LA SCHLEIN HA PRESO LE DISTANZE DALLA PASSIONE BIANCONERA: "NON SEGUO MOLTO IL CALCIO, NON SONO JUVENTINA COME BONACCINI. SEGUO SOLO LA NAZIONALE"… (DI QUESTI TEMPI LA JUVE FA PERDERE VOTI)

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Pd, Elly Schlein e i vecchi post che ritornano. Scoppia la polemica Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd e ora su di lei si va a scavare nel passato per conoscere le sue abitudini e passioni. Tra le altre cose è spuntato un suo vecchio tweet del 7 aprile 2012, inequivocabile: "Anche stasera a valanga, Juve capolista".
 
Tanto che dopo le primarie in cui ha trionfato su Bonaccini sotto quel vecchio messaggio sui social si sono susseguiti vari commenti, dai più cattivi, "pure gobba" ai più buoni "a saperlo venivo a metterci 2€ anch'io domenica". Ma è polemica su quella passione calcistica, perché proprio ad una settimana dalle elezioni, intervistata da "Un giorno da pecora", la Schlein aveva dichiarato: "Non seguo molto il calcio, non sono juventina come Bonaccini. Seguo solo la Nazionale".

 

 

 

 

 

 

IL TWEET DI ELLY SCHLEIN SULLA JUVENTUS IL TWEET DI ELLY SCHLEIN SULLA JUVENTUS IL TWEET DI ELLY SCHLEIN SU DEL PIERO IL TWEET DI ELLY SCHLEIN SU DEL PIERO elly schlein 1 elly schlein 1 SCHLEIN ALLEGRI MEME SCHLEIN ALLEGRI MEME

 

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politica

EDITORIA PORTAMI VIA – DAGONEWS! LA TRATTATIVA PER LA VENDITA DEI QUOTIDIANI LOCALI DEL NORD-EST DEL GRUPPO GEDI PROCEDE A GONFIE VELE, GRAZIE ALL’INTERCESSIONE DEL GOVERNATORE LUCA ZAIA CON LA CORDATA GUIDATA DA ENRICO MARCHI – BERLUSCONI PROVA A SABOTARE L’ASSALTO DEGLI ANGELUCCI A “LA VERITÀ”, DOPO AVER STOPPATO L’ACQUISTO DEL “GIORNALE”, MA SPUNTA IERVOLINO – “IL SOLE 24 ORE” POTREBBE CEDERE AL GRUPPO MULTIVERSITY (GUIDATO DA VACCARONO) IL RAMO FORMAZIONE: IL NO DI GIULIANO AMATO

CON LA SUA PERFIDIA, MARCO TRAVAGLIO RISPONDE AL TWEET DEL 2013 CON CUI FU ATTACCATO DA ELLY SCHLEIN (“QUEL SORRISETTO DEL CAZZO DI TRAVAGLIO, CHE POTREBBE AVERE SOLO UNO STRONZO”): “QUEL SORRISETTO DA STRONZO LO DETESTO ANCH’IO, MA MI ESCE SEMPRE FUORI QUANDO MI CONFRONTO CON UNO STRONZO O UNA STRONZATA. E IN QUEL CASO, ERA LA NON-SOLUZIONE PROPOSTA DAI DEM AL CONFLITTO D’INTERESSI DI BERLUSCONI - QUEL CHE SUCCESSE ALLORA E’ NOTO: ORA, 10 ANNI DOPO, ELLY OCCUPA DAVVERO IL PD DISTRUTTO DA LETTA COL PILOTA AUTOMATICO DI DRAGHI. LA STORIA SI VENDICA SEMPRE, CON QUEL SORRISETTO DA STRONZA…”