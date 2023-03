2 mar 2023 15:00

"E' PURE GOBBA!" A ELLY MANCAVA SOLO QUESTA - LE SI PUO’ PERDONARE IL FATTO CHE SIA MULTIGENDER, RADICAL CHIC, 'GRETINA' MA NON IL TIFO PER LA JUVENTUS - INTERVISTATA DA "UN GIORNO DA PECORA", LA SCHLEIN HA PRESO LE DISTANZE DALLA PASSIONE BIANCONERA: "NON SEGUO MOLTO IL CALCIO, NON SONO JUVENTINA COME BONACCINI. SEGUO SOLO LA NAZIONALE"… (DI QUESTI TEMPI LA JUVE FA PERDERE VOTI)