IL TWEET DI ELLY SCHLEIN SULLA JUVENTUS IL TWEET DI ELLY SCHLEIN SU DEL PIERO elly schlein 1 SCHLEIN ALLEGRI MEME
"E' PURE GOBBA!" A ELLY MANCAVA SOLO QUESTA - LE SI PUO’ PERDONARE IL FATTO CHE SIA MULTIGENDER, RADICAL CHIC, 'GRETINA' MA NON IL TIFO PER LA JUVENTUS - INTERVISTATA DA "UN GIORNO DA PECORA", LA SCHLEIN HA PRESO LE DISTANZE DALLA PASSIONE BIANCONERA: "NON SEGUO MOLTO IL CALCIO, NON SONO JUVENTINA COME BONACCINI. SEGUO SOLO LA NAZIONALE"… (DI QUESTI TEMPI LA JUVE FA PERDERE VOTI)-
IL TWEET DI ELLY SCHLEIN SULLA JUVENTUS IL TWEET DI ELLY SCHLEIN SU DEL PIERO elly schlein 1 SCHLEIN ALLEGRI MEME
FLASH! - GIUSEPPE CONTE E' DIVENTATO UNA BELVA DOPO AVER VISTO IL SUO EX PORTAVOCE TA-ROCCO CASALINO, OSPITE DI "BELVE" DELLA FAGNANI. LA POCHETTE CON LE UNGHIE E' INCAZZATISSIMO CONSTATANDO DI AVER AVUTO AL SUO FIANCO UN CIUCCIO A 5 STELLE CHE CONFONDE BAUDELAIRE CON FLAUBERT, "LES FLEURS DU MAL" CON "MADAME BOVARY" - I CONTIANI: "UNA FIGURA DI MERDA FATTA SOLO PER APPARIRE..."
FLASH! - TRANQUILLI, ELLY SI STA CONVINCENDO CHE SULLA QUESTIONE ARMI ALL'UCRAINA NON DEVE RIBALTARE LA POSIZIONE FILO NATO-ATLANTISTA DI ENRICO LETTA, CONFORTATA ANCHE DAI PRIMI SONDAGGI CHE LA VEDONO PRIMEGGIARE DI 3 PUNTI SULLA POCHETTE INGIALLITA DI CONTE - IL SUO OBIETTIVO E' DI DIVENTARE IL PRIMO PARTITO ALLE EUROPEE DEL 2024, SUPERANDO FRATELLI D'ITALIA (BUM!)
EDITORIA PORTAMI VIA – DAGONEWS! LA TRATTATIVA PER LA VENDITA DEI QUOTIDIANI LOCALI DEL NORD-EST DEL GRUPPO GEDI PROCEDE A GONFIE VELE, GRAZIE ALL’INTERCESSIONE DEL GOVERNATORE LUCA ZAIA CON LA CORDATA GUIDATA DA ENRICO MARCHI – BERLUSCONI PROVA A SABOTARE L’ASSALTO DEGLI ANGELUCCI A “LA VERITÀ”, DOPO AVER STOPPATO L’ACQUISTO DEL “GIORNALE”, MA SPUNTA IERVOLINO – “IL SOLE 24 ORE” POTREBBE CEDERE AL GRUPPO MULTIVERSITY (GUIDATO DA VACCARONO) IL RAMO FORMAZIONE: IL NO DI GIULIANO AMATO
CON LA SUA PERFIDIA, MARCO TRAVAGLIO RISPONDE AL TWEET DEL 2013 CON CUI FU ATTACCATO DA ELLY SCHLEIN (“QUEL SORRISETTO DEL CAZZO DI TRAVAGLIO, CHE POTREBBE AVERE SOLO UNO STRONZO”): “QUEL SORRISETTO DA STRONZO LO DETESTO ANCH’IO, MA MI ESCE SEMPRE FUORI QUANDO MI CONFRONTO CON UNO STRONZO O UNA STRONZATA. E IN QUEL CASO, ERA LA NON-SOLUZIONE PROPOSTA DAI DEM AL CONFLITTO D’INTERESSI DI BERLUSCONI - QUEL CHE SUCCESSE ALLORA E’ NOTO: ORA, 10 ANNI DOPO, ELLY OCCUPA DAVVERO IL PD DISTRUTTO DA LETTA COL PILOTA AUTOMATICO DI DRAGHI. LA STORIA SI VENDICA SEMPRE, CON QUEL SORRISETTO DA STRONZA…”
ELLY L’AMMAZZA GRILLINI – OGGI NELLA SEDE DEL MOVIMENTO 5 STELLE CONTE HA RIUNITO I SUOI FEDELISSIMI PER ANALIZZARE LA SITUAZIONE DOPO LA VITTORIA DELLA SCHLEIN ALLE PRIMARIE DEL PD. PEPPINIELLO FA IL PARA-GURU E PARLA DI “ELEMENTO POSITIVO, MA VEDIAMOLA ALLA PROVA DEI FATTI” – I PENTASTELLATI SONO PREOCCUPATI DI FINIRE FAGOCITATI DALLA SVOLTA SINISTRATA DEI DEM. COME CONFERMANO ANCHE I PRIMI SONDAGGI…