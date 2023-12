matteo salvini con la maglietta di putin al parlamento europeo

SALVINI,UE OCCUPATA DA ABUSIVI, C.DESTRA UNITO LA LIBERERÀ

(ANSA) - "L'anno prossimo per la prima volta nella storia delle istituzioni europee il centrodestra unito e determinato può liberare Bruxelles da chi la occupa abusivamente". Così il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo all'evento Free Europe organizzato a Firenze dal gruppo Identità e democrazia al Parlamento europeo.

UE: SALVINI, VINCEREMO COME DAVIDE CONTRO BUROCRATI GOLIA

(AGI) - Firenze, 3 dic. - "Mi sono riletto un passaggio dell'Antico Testamento che riguarda la sfida tra Davide e Golia e penso che sia confacente a quello che stiamo facendo oggi. In 99 casi su cento vince Golia, e' gigante e armato, anche ai tempi combatteva contro Israele, ma qua ci sono costruttori di pace. Quello che mi stupisce e' che a sinistra c'e' qualcuno che non riesce a condannare il cancro del terrorismo e del fanatismo islamico. L'estremismo va sradicato dalle nostre scuole e dai nostri quartieri, senza se e senza ma".

A dirlo e' il vicepremier, Matteo Salvini, durante il discorso di chiusura del convegno del gruppo europeo Identita' e democrazia alla Fortezza da Basso. "Golia - spiega Salvini - cercava uno sfidante degli israeliti, oggi Golia e' rappresentato dai burocrati e dai banchieri che sono i primi euroscettici perche' chi ha derubato gli ideali di una costruzione comune per avere solo una sovrastruttura bancaria e' il primo nemico dell'Europa".

Per il vicepremier "Davide era un giovane pastore, armato solo di coraggio e fede, decise di sfidare il gigante non con l'armatura proposta ma con una fionda e cinque sassi lisci, poi sapete come e' finita. Ha sconfitto Golia che sembrava invincibile, oggi qua a Firenze sono convenute donne e uomini che armati di buon senso, coraggio e fede sconfiggeranno un gigante che e' il primo nemico dell'Europa, i tecnocrati massoni che vogliono distruggere l'identita' del nostro continente. Noi del Golia Soros non abbiamo paura, di chi finanzia la distruzione della nostra civilta' non abbiamo paura".

UE: SALVINI AD ALLEATI, ERRORE FATALE DIVIDERSI IN EUROPA

(ANSA) - "Il centrodestra in Europa può portare a una rivoluzione solo se è unito, non è una piccola polemica politica italiana. Il governo italiano non è in discussione e governerà per tutti i 5 anni per cui gli italiani ci hanno votato. Io con Giorgia e Antonio lavoro benissimo e sto progettando infrastrutture che hanno bisogno di anni per andare avanti.

Ma agli amici del centrodestra dico: come stiamo prendendo per mano l'Italia per riportarla a crescere, sarebbe un errore fatale dividere il centrodestra in Europa". LO afferma Matteo Salvini chiudendo la convention dei sovranisti e partiti alleati della Lega in Europa in corso a Firenze.