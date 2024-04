"ASSASSINO, DEVI ANDARE IN GALERA” - ROBERTO SPERANZA MINACCIATO DAI NO VAX A OSTIA: L’EX MINISTRO DELLA SALUTE STAVA PRESENTANDO IL SUO LIBRO ED È STATO COSTRETTO A RIMANERE DENTRO IL MUNICIPIO PER ALMENO MEZZ'ORA DOPO LA FINE DELL’EVENTO MENTRE I CONTESTATORI (DI DESTRA E DELLA SINISTRA DI RIZZO) LO INSULTAVANO: “ESCI FUORI CHE FARAI UNA BRUTTA FINE” – CORI ANCHE CONTRO LA FAMIGLIA: "LA MOGLIE DI SPERANZA È UN TRAVESTITO", LO SLOGAN PIÙ URLATO...

Salvatore Giuffrida per roma.repubblica.it - Estratti

"Assassino, devi andare in galera, esci fuori che farai una brutta fine": un gruppo di contestatori no vax ha aggredito duramente l'ex ministro della Salute Roberto Speranza a Ostia per presentare il suo libro "Perché guariremo". L'ex ministro doveva presentare il libro alle 17 nella palestra della legalità all'Idroscalo ma poi all'ultimo momento l'evento è stato spostato alle 18 nella sala consiliare del municipio proprio per motivi di sicurezza: già dopo pranzo erano sorti timori di contestazione da parte dei no vax che a Ostia sono molto numerosi.

Ma in municipio ad aspettare Speranza c'era già un gruppo di contestatori no vax che hanno da subito iniziato a insultare l'ex ministro e lo hanno costretto a rimanere dentro il municipio per almeno mezz'ora anche dopo la fine della presentazione. A impedire che i contestatori aggredissero Speranza anche fisicamente sono stati gli agenti di polizia e i carabinieri.

(...) Anche la famiglia di Speranza è stata minacciata: un gruppo di no vax ha urlato slogan contro la moglie. "La moglie di Speranza è un travestito", lo slogan più urlato. Tra i no vax c'erano rappresentanti sia di destra che di sinistra, fra cui appartenenti al movimento Italia sovrana e popolare di Marco Rizzo.

